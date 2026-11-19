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पेड़ कटने पर सुबक-सुबकर रोईं शाहरुख खान की फिल्म DDLJ की एक्ट्रेस, वीडियो शेयर कर बोलीं- क्या करें हमें बताएं

हैदराबाद: एक्ट्रेस पूजा रूपारेल के कुछ वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में एक्ट्रेस रोती-बिलखती दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में बताया है कि वर्सोवा के नाना-नानी पार्क में बीएमसी कर्मचारियों ने बरगद का पेड़ काट दिया. एक्ट्रेस को कटे बरगद के पेड़ के पास रोते हुए देखा जा रहा है. एक्ट्रेस ने खुद सभी वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं और बीएमसी को लताड़ा भी है. आपको बता दें, पूजा को शाहरुख खान और काजोल की टाइमलेस ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखा गया था. फिल्म में उन्होंने काजोल की छोटी बहन 'चुटकी' और शाहरुख खान की साली का रोल प्ले किया था.

एक्ट्रेस अपने दूसरे वीडियो में बरगद के कटे पेड़ के पास रोती हुईं दिख रही हैं और लिखा है, उन्होंने एक पवित्र और संरक्षित बरगद के पेड़ की उम्र के बारे में झूठ बोला और सिर्फ अपने मुनाफे की परवाह की, और फिर उसे काट दिया! हम टैक्स इसलिए नहीं देते! प्यार, पेड़, जीवन, आशीर्वाद, क्षमा... कान्हा माता, सबका मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें. कृपया इन्हें बचाएं. लोग कैसे प्रार्थना करें, हमें बताएं'.

पूजा ने इसे संरक्षित धरोहर पेड़ बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह हमारा पेड़ है. वे ऐसा नहीं कर सकते, यह गैर-कानूनी है'. पेड़ काटने की यह घटना मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी है, जिसका पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और दीया मिर्जा ने भी विरोध किया था. पूजा ने इस संदर्भ में पांच वीडियो शेयर किये हैं. पहले वीडियो के कैप्शन में वह लिखती हैं, 'आज की शुरुआत कुछ इस तरह हुई! और कितने लोगों को जान देनी पड़ेगी? ऐसे और कितने दिन बीतेंगे, जब उन्हें समझ आएगा कि असली बॉस कौन है?

अगले वीडियो के कैप्शन में पूजा लिखती हैं, 'जनता की सहमति अनिवार्य है, और जनता सहमत नहीं है! स्थानीय लोगों ने पहले दिन से ही इसका विरोध किया है! यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है! लोग परेशान हैं, वे जवाब मांग रहे हैं. आप उनके झूठ के लिए और कितना कष्ट सहना चाहते हैं!? और सबसे जरूरी बात, क्या आप इन झूठों को झेलकर बच पाएंगे? बचने का गणित... खुद से पूछें. कान्हा माता, कृपया सभी को अब घर वापस ले आएं. हम प्रार्थना करते हैं, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दें, हमें बहुत अफसोस है.

दीया मिर्जा को शेयर किया पोस्ट

अपने आखिरी वीडियो में पूजा ने जमीन से आसमान में खड़ा बरगद का पूरा पेड़ दिखाया है. पूजा ने ये पोस्ट दीया मिर्जा का शेयर किया है, जिसके कैप्शन में है, 'हमारे दिल बुरी तरह टूट गए हैं. उन्हें पूरी तरह खुला रहने दो. नहीं, इन्हें बंद मत होने दो. इन्हें खुला ही रखो. नफरत और बेरुखी को अपनी संवेदनाओं को सुन्न न करने दो. इस दर्द की पूरी गहराई को महसूस करो. एक तरफ दुनिया "सस्टेनेबिलिटी" (स्थिरता) का शोर मचा रही थी और इसके पीछे भाग रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने जीवन और रोशनी के वाहकों को ही काट डाला, जो कुछ भी सांस लेता है, जो कुछ भी जीवित है, सब कुछ काट दिया गया, टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, मानो एक टूटी हुई अंतरात्मा के बिखरे हुए हिस्से हों. यहां-वहां, हर जगह. लेकिन हम इस स्थिति से भी उबर जाएंगे. इससे भी.

पूजा रूपारेल के बारे में

पूजा ने शाहरुख खान के साथ डीडीएलजे से पहले फिल्म किंग अंकल में भी काम किया था. इसके बाद वह शाहरुख खान की ही फिल्म दिल से में दिखी थीं. वहीं, लंबे अंतराल के बाद वह साल 2005 में टीवी शो बा बहु और बेबी में दिखीं. साल 1993 में वह पॉपुलर टीवी शो जुबान संभालके में नजर आई थीं. उन्हें आखिरी बार गुजराती फिल्म पेला अधी अक्षर (2016) में देखा गया था. साल 2016 के बाद वह टीवी और फिल्म दोनों से ही दूर हो गईं. पूजा अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं.