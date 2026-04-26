DC vs PBKS IPL 2026: KL राहुल ने बनाया ये नया रिकॉर्ड, तारीफ करते थक नहीं अथिया शेट्टी, देखें रिएक्शन
पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी खेली. इस पर अथिया शेट्टी का रिएक्शन आया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेलकर राहुल आईपीएल के इतिहास में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए है. मैच देख रहीं अथिया शेट्टी ने अपने पति के इस रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन की तारीफ की है.
25 अप्रैल को केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए आईपीएल 2026 मैच में अपनी शानदार पारी से फैंस का दिल जीत लिया. दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी ने सिर्फ 67 गेंदों में 152 रनों का शानदार स्कोर बनाया, जो इंडियन प्रीमियर लीग में एक रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन है. केएल राहुल के इस रिकॉर्ड-तोड़ कारनामे के बाद, उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने तुरंत इंस्टाग्राम का सहारा लिया है और उनकी तारीफ की. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने अपने पति की वाहवाही की.
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अथिया ने सबसे पहले आईपीएल मैच से अपने पति का वो वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 152 रनों नाबाद पारी के बाद मैदान में अपने शानदार पारी का जश्न मना रहे हैं. इस पर अथिया ने लिखा है, 'उफफफ केएल राहुल.' इसके बाद उन्होंने केएल राहुल की एक और तस्वीर शेयर की और उसे कैप्शन दिया, 'बस पागलपन.' राहुल की शानदार पारी पर उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अथिया के भाई और 'बॉर्डर 2' एक्टर अहान शेट्टी ने भी अपने जीजा की इस शानदार उपलब्धि पर प्रतिक्रिया दी है. क्रिकेटर के बारे में दिल्ली कैपिटल्स की पोस्ट को रीशेयर करते हुए अहान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'आपने ये क्या कर दिया!, विश्वास ही नहीं हो रहा है.'
बता दें कि KL राहुल ने 47 गेंदों में शतक बनाया और बाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ 16 चौके और 9 छक्के लगाते हुए 67 गेंदों में 152 रन बनाए. नीचे IPL में अकेले सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं:
- क्रिस गेल - 175 (2013)
- ब्रेंडन मैकुलम - 158 (2008)
- केएल राहुल - 158 (2026)
- अभिषेक शर्मा - 141 (2025)
- क्विंटन डी कॉक - 140 (2022)
अथिया शेट्टी और केएल राहुल के बारे में
अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने 23 जनवरी 2023 को शादी की. इस जोड़े ने खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्महाउस पर अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की कसमें खाईं. शादी के दो साल बाद, 24 मार्च, 2025 को उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ,जिसका नाम इवारा रखा गया है.