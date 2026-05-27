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37 साल, 45 फिल्में, 10 से ज्यादा सुपरहिट रीमेक, ऐसा रहा कॉमेडी किंग डायरेक्टर डेविड धवन का फिल्मी सफर

डेविड धवन ( ETV Bharat )

हैदराबाद: मसाला-कॉमेडी फिल्मों के किंग डायरेक्टर डेविड धवन, जिनका असली नाम राजेंद्र धवन है, ने हाल ही में फिल्म निर्देशन से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया. बतौर डायरेक्टर डेविड धवन की आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' है. अपनी आखिरी फिल्म में डेविड ने अपने बेटे वरुण धवन को डायरेक्ट किया है. फिल्म की प्रमोशन के दौरान ही डेविड ने अपने संन्यास का ऐलान किया था. 74 वर्षीय डेविड धवन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तीन दशक से भी लंबा समय दिया और इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्में दीं, जिसे देख दर्शक ने खूब लोटपोट हुए. डेविड धवन और उनकी फिल्मों को अब बॉलीवुड और उनकी ऑडियंस बहुत मिस करने वाली है. डेविड को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग फिल्ममेकर कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. डेविड धवन का बॉलीवुड में डेब्यू डेविड ने अपने फिल्म निर्देशन के करियर में 45 से ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की है और अगर एवरेज लगाया जाए तो तकरीबन 70 फीसदी से ज्यादा फिल्में हिट साबित हुई हैं. डेविड ने बतौर डायरेक्टर साल 1989 में एक्शन ड्रामा फिल्म ताकतवर से कदम रखा था. इससे पहले वह बतौर एडिटर लाडली (1978) और सारांश (1984) फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं. डेविड ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) से फिल्ममेकिंग के गुण सीखे थे. डेविड ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में उनके बड़े भाई अनिल धवन की वजह से हैं. बता दें, अनिल धवन ने डेविड की कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो नंबर 1 भी शामिल है. डेविड धवन (ETV Bharat) गोविंदा को बनाया नंबर 1 स्टार डेविड धवन ने अपने 37 साल के करियर में ज्यादातर गोविंदा और सलमान खान के साथ काम किया और एक से बढ़कर हिट फिल्में दीं. उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म स्वर्ग (1990) से शुरुआत की थी और इसके बाद डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी. 1997 में डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने 3 सुपरहिट फिल्में (दीवाना-मस्ताना, हीरो नंबर, बनारसी बाबू) दी थीं. वहीं, उसी साल डेविड की सभी फिल्में (दीवाना-मस्ताना, हीरो नंबर, बनारसी बाबू, जुड़वां, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी) हिट हुई थीं. गोविंदा-डेविड की जोड़ी की सुपरहिट फिल्में स्वर्ग (1990) शोला और शबनम (1992) आंखें (1993) राजा बाबू (1994) कूली नंबर 1 (1995) साजन चले ससुराल (1996) बनारसी बाबू (1997) दीवाना-मस्ताना (1997) हीरो नंबर 1 (1997) बड़े मियां छोटे मियां (1998) हसीना मान जाएगी (1999) कुंवारा (2000) क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता (2001) जोड़ी नंबर 1 (2001) एक और एक ग्यारह (2003) पार्टनर (2007) डू नॉट डिस्टर्ब (2009) डेविड ने गोविंदा के साथ 17 फिल्में कीं और इनमें से 10 से ज्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. फिल्म जुड़वां भी गोविंदा के साथ शुरू हुई थी और बाद में यह फिल्म गोविंदा ने सलमान की रिक्वेस्ट पर उन्हें दे दी. डेविड धवन (ETV Bharat) 'शोला और शबनम' का आइडिया कैसे आया? अपने हालिया इंटरव्यू में डायरेक्टर ने इसका खुलासा किया. डेविड ने बताया साल 1990 में दो सुपरहिट फिल्में घायल और दिल आई. उन्होंने बताया फिल्म शोला और शबनम का फर्स्ट हाफ दिल की तरह एंटरटेनिंग हैं और सेकंड हाफ 'घायल' की तरह सीरियस है.