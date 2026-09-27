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'डॉटर्स डे': जमुई-दिल्ली यौन शोषण मामले के बीच कृति सेनन का खास मैसेज, बोलीं- कुछ आदमी मेरा...

हैदराबाद: दुनियाभर में आज (27 सितंबर) इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर एक खास मैसेज शेयर किया है, जिसे बिहार के जमुई और दिल्ली में हुई यौन शोषण मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने जश्न मनाने के नजरिए पर सवाल उठाया और समाज से अपील की कि वे पब्लिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी लगातार बनी हुई चिंताओं पर ध्यान दें.

लड़कियों के वहीं पुराने लाइफस्टाइल पर सवाल करते हुए एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, "अब जरा इस बात को गहराई से महसूस कीजिए. अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने से लेकर पेपर स्प्रे साथ रखने तक, पैदल चलने के बजाय कैब बुक करने या सुरक्षित महसूस करने के लिए किसी को फोन करने तक, हमने उसे यही लाइफस्टाइल अपनाने पर मजबूर कर दिया है."

रविवार को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई कई स्लाइड वाली पोस्ट में कृति सेनन ने इस बात पर जोर दिया कि आज के समय में युवा महिलाओं को हर पल सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने अपने पोस्ट ऐसी बात लिखी है, जो सबको सोचने पर मजबूर देगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, "इस 'डॉटर डे' पर, जरा सोचिए कि आपकी बेटी आपको फोन करके कहे, 'मुझे लग रहा है कि कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं.' सोचिए कि वह रात में अकेले घर जा रही है और बार-बार पीछे मुड़कर देख रही है. सोचिए कि घर पहुंचने से पहले ही उसका फोन बंद हो जाता है."

उन्होंने आगे लिखा, "जिस दिन कोई बेटी रात में अकेले घर जा सके, अंधेरा होने के बाद पार्क में बैठ सके, जो चाहे वो कपड़े पहन सके, बिना डरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके, या बिना हमले के डर के किसी सार्वजनिक जगह पर बेफिक्र होकर रह सके. असल में उसी दिन हमें 'डॉटर डे' मनाना चाहिए."

एक्ट्रेस ने उस समय की कल्पना भी की, जब देश की बेटियां खुलकर अपनी जिंदगी जी सके, वो भी बिना डर के. कृति ने आखिरी में लिखा है, "हर उस बेटी के लिए जिसने कभी घर फोन करके कहा हो, 'मैं पहुंच गई हूं.' काश एक दिन आप ऐसी दुनिया में जी पाएं जहां आपको ऐसा न करना पड़े. हमारी बेटियां इसी दुनिया की हकदार हैं और उन्हें ऐसी ही दुनिया देना हमारा फर्ज है."

एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, "उम्मीद करते हैं कि इस 'डॉटर डे' पर बेटियां सुरक्षित महसूस करें. उम्मीद करते हैं कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे." एक दूसरे यूजर ने लिखा है, "बिल्कुल सही, हम कितने दुखद दौर में जी रहे हैं. दुनिया तो हमने ही बनाई है, लेकिन वही दुनिया हमारे लिए सुरक्षित नहीं है." एक अन्य ने लिखा है, "हालात तभी बदल सकते हैं जब महिलाएं यह मानने को तैयार हों कि ऐसे असुरक्षित माहौल का सामना करना और अपराध होने का इंतजार करना सामान्य बात नहीं है."

कृति का यह पोस्ट तब आया है, जब जमुई और दिल्ली यौन शोषण मामला चर्चा में है. 21 सितंबर को साउथ दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में एक 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद, 23 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों के छात्र कैंपस में सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आए. इस विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन की छात्राओं ने की है.