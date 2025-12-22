ETV Bharat / entertainment

दानिश पंडोर बर्थडे: 'धुरंधर' के 'उजैर डकैत' ने 'रहमान डकैत' संग 'छावा' में भी किया काम, जानें कहां से हुई शुरुआत

हैदराबाद: 'धुरंधर' का देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बज रहा है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान फूंक दी है. इनके अलावा साइड एक्टर्स में राकेश बेदी, दानिश पंडोर, नवीन कौशिक, गौरव गेरा, सौम्या टंडन ने भी बखूबी काम किया है. धुरंधर में रहमान डकैत के भाई उजैर बलोच का किरदार करने वाले एक्टर दानिश पंडोर का जन्मदिन है. दानिश आज 38 साल के हो गए हैं. जी हां, आज धुरंधर के उजैर बलोच का बर्थडे है. धुरंधर से उन्हें रातोंरात पहचान मिली है, लेकिन वह बॉलीवुड में लंबे समय से काम कर रहे हैं.

दानिश ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके बाद उनके लिए एक्टिंग के रास्ते खुले. धुरंधर में उनका काम तारीफे काबिल हैं और पार्ट 1 में उनका किरदार उजैर बलोच उर्फ उजैर डकैत अभी भी जिंदा है. आपको बता दें, मौजूदा साल की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म छावा में उन्होंने औरंगजेब (अक्षय खन्ना) के दरबारी इखलास खान का रोल किया था. दानिश की छावा से कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन धुरंधर ने उन्हें रातों-रात स्टार बना डाला है. दानिश ने कितनी मोहब्बत है (2009) टीवी शो से डेब्यू किया था. इसके बाद वह एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच, इश्कबाज जैसे शो में दिखे. इसके बाद वह ओटीटी पर्दे पर आ गए .

बॉलीवुड में मिला मौका

उन्होंने सबसे ओटीटी सीरीज सेक्रेड गेम्स में काम किया. इस सीरीज में उन्होंने बदरिया का रोल किया था. सेक्रेड गेम्स के बाद वह मत्स्य कांड और बॉम्बर्स जैसी सीरीज में भी काम कर चुके हैं. साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट उनके करियर की बड़ी फिल्म साबित हुई. इस फिल्म के बाद वह सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल में नजर आए.

अब दानिश धुरंधर पार्ट 2 में एक बार फिर उजैर बलौच के रोल में नजर आएंगे. फिल्म में वह रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के छोटे भाई के रोल में हैं. पूरी फिल्म में दानिश लीड एक्टर रणवीर सिंह के साथ नजर आए हैं. रणवीर ने फिल्म में हम्जा अली का रोल प्ले किया है. फिल्म के हर सीन में दानिश नजर आते हैं. दानिश ने अपने सोशल मीडिया पर धुरंधर के सेट से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किया हैं. फिल्म धुरंधर 2 आगामी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.