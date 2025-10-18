ETV Bharat / entertainment

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' फेम जायरा वसीम ने किया निकाह, शेयर की तस्वीरें, फैंस दे रहे बधाई

हैदराबाद: आमिर खान की फिल्म दंगल फेम पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने शादी रचा ली है. जायरा ने साल 2019 में ही फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था. वह सिनेमा की दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी और अब उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. जायरा ने अपने पति के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं. जायरा ने अपने इंटीमेट शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं और उनके फैंस अब उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं.

जायरा ने अपनी शादी की तस्वीरों में अपना और अपने पिया का चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल जायरा और उनके पति की तस्वीरें खूब लाइक की जा रही हैं और उन्हें लोग जमकर बधाइयां दे रहे हैं. इन तस्वीरों में जायरा के मेहंदी लगे खूबसूरत हाथ नजर आर हे हैं और साथ ही वेडिंग रिंग भी देखने को मिला रही है. दूसरी तस्वीर में जायरा अपने पति के साथ कैमरे की तरफ पीठ करके बैठी नजर आ रही हैं. पहली फोटो में वह निकाहनामा पर साइन करती दिख रही हैं. जायरा ने अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर ली है.

बता दें, जायरा ने साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल में काम किया था और फिल्म उन्होंने आमिर की बेटी की पहलवान गीता फोगाट का रोल किया था. दंगल इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था. साल 2017 में ही जायरा ने एक बार फिर आमिर खान के साथ धमाका किया था. आमिर ने अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में जायरा को कास्ट किया था और यह फिल्म भी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हैं. वहीं, साल 2019 में जायरा ने सोशल मीडिया पर आकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का एलान कर दिया था.