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Daler Mehndi Controversy: मीका सिंह के बाद कपिल शर्मा का आया बयान, दिग्गज गायक के जुबान लड़खड़ाने की बताई असल वजह

कपिल शर्मा/दलेर मेहंदी ( IANS )

हैदराबाद: उत्तराखंड में नवरात्रि इवेंट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को लेकर मशहूर गायक दलेर मेहंदी सुर्खियों में आ गए हैं. इवेंट से गायक का वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया ने उनकी आलोनचा की है. इस विवाद के बीच दलेर मेहंदी को मनोरंजन जगत से समर्थन मिला है. उनके भाई-गायक मीका सिंह ने तुरंत एक वीडियो बयान जारी और दलेर मेहंदी का बचाव किया. उनके इस बयान के बाद, गायक हर्षदीप कौर, शान और अलीशा चिनॉय के साथ-साथ कपिल शर्मा, नील नितिन मुकेश और पलाश सेन ने भी उनके समर्थन में अपनी बात रखी है. हालांकि, जिस सेलेब के बयान ने लोगों का ध्यान खींचा, वो थे- कपिल शर्मा. कॉमेडियन ने अपने बयान के जरिए दलेर मेहंदी का समर्थन किया है और हेल्थ के बारे में बताया.

मंगलवार, 20 अक्टूबर को कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मीका सिंह का वीडियो बयान वाला पोस्ट अपलोड किया है और दिग्गज गायक बीच बचाव किया. उन्होंने अपने स्टोरी पोस्ट पर लिखा, दलेर मेहंदी पाजी की एक गंभीर सर्जरी हुई थी, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है.'

कपिल शर्मा का पोस्ट (Kapil Sharma IG) कॉमेडियन ने लोगों से अपील करते हुए आगे कहा, 'हमें बस दूसरों के प्रति थोड़ा और दयालु होने की जरूरत है. हमें नहीं पता कि कोई इंसान किन हालात से गुजर रहा है.' कपिल ने दलेर मेहंदी के पक्ष में सफाई देने के लिए उनका शुक्रिया किया. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, 'स्पष्टीकरण देने के लिए मीका सिंह पाजी का धन्यवाद. भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दलेर पाजी.' मीका सिंह का बयान