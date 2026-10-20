Daler Mehndi Controversy: मीका सिंह के बाद कपिल शर्मा का आया बयान, दिग्गज गायक के जुबान लड़खड़ाने की बताई असल वजह
मीका सिंह के बाद दलेर मेहंदी के वायरल वीडियो पर कपिल शर्मा का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने जुबान लड़खड़ाने की वजह बताई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: उत्तराखंड में नवरात्रि इवेंट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को लेकर मशहूर गायक दलेर मेहंदी सुर्खियों में आ गए हैं. इवेंट से गायक का वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया ने उनकी आलोनचा की है. इस विवाद के बीच दलेर मेहंदी को मनोरंजन जगत से समर्थन मिला है. उनके भाई-गायक मीका सिंह ने तुरंत एक वीडियो बयान जारी और दलेर मेहंदी का बचाव किया. उनके इस बयान के बाद, गायक हर्षदीप कौर, शान और अलीशा चिनॉय के साथ-साथ कपिल शर्मा, नील नितिन मुकेश और पलाश सेन ने भी उनके समर्थन में अपनी बात रखी है. हालांकि, जिस सेलेब के बयान ने लोगों का ध्यान खींचा, वो थे- कपिल शर्मा. कॉमेडियन ने अपने बयान के जरिए दलेर मेहंदी का समर्थन किया है और हेल्थ के बारे में बताया.
मंगलवार, 20 अक्टूबर को कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मीका सिंह का वीडियो बयान वाला पोस्ट अपलोड किया है और दिग्गज गायक बीच बचाव किया. उन्होंने अपने स्टोरी पोस्ट पर लिखा, दलेर मेहंदी पाजी की एक गंभीर सर्जरी हुई थी, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है.'
कॉमेडियन ने लोगों से अपील करते हुए आगे कहा, 'हमें बस दूसरों के प्रति थोड़ा और दयालु होने की जरूरत है. हमें नहीं पता कि कोई इंसान किन हालात से गुजर रहा है.' कपिल ने दलेर मेहंदी के पक्ष में सफाई देने के लिए उनका शुक्रिया किया. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, 'स्पष्टीकरण देने के लिए मीका सिंह पाजी का धन्यवाद. भगवान दलेर पाजी को आशीर्वाद दें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं दलेर पाजी.'
मीका सिंह का बयान
कपिल से पहले मीका ने एक वीडियो बयान में अपने बड़े भाई का बचाव करते हुए कहा कि दलेर मेहंदी बीमार चल रहे हैं और एक बड़ी सर्जरी के बाद अभी भी रिकवर हो रहे हैं. उन्होंने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि उनके भाई ने शराब पी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर दलेर मेहंदी को शराबी कहने पर नाराजगी जताई और चुनौती दी कि अगर कोई इसे साबित कर दे कि दलेर मेहंदी ने कभी शराब पी, तो वे गाना छोड़ देंगे.
मीका ने बताया कि कभी-कभी कलाकार 104 डिग्री बुखार होने पर भी शो के लिए हामी भर देते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि कलाकार कई बार अपनी तबीयत ठीक न होने के बावजूद अपने वादे पूरे करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि मेहंदी ने भी तबीयत ठीक न होने के बावजूद परफॉर्म करने के लिए हामी भर दी हो.
SHOCKING! 🙀:- Singer #DalerMehndi allegedly arrived drunk for a stage performance and got into a confrontation with Uttarakhand Forest Minister #SubodhUniyal — LIVE ON STAGE VIP culture or public embarrassment? 👀 https://t.co/5ehh5YhKZU— naman pandit (@namanpndit) October 19, 2026
क्या है दलेर मेहंदी का विवाद?
यह घटना 18 अक्टूबर को उत्तराखंड के टिहरी जिले में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचते हैं और गायक को गाने से रोक देते है. फिर वो दर्शकों के सामने उन्हें फटकार लगाते हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि देवी दुर्गा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में गायक शराब पीकर मंच पर आए थे.