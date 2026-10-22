दलेर मेहंदी विवाद: FWICE ने PM मोदी को लिखा पत्र, दिग्गज सिंगर की सरेआम बेइज्जती के लिए की मंत्री सुबोध की शिकायत
दलेर मेहंदी के मामले में FWICE ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मंत्री सुबोध की शिकायत की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: दलेर मेहंदी विवाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज (FWICE) की एंट्री हो गई है. फेडरेशन ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया है और इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत की है. इस पत्र फेडरेशन ने आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं से निपटते समय अधिक संवेदनशीलता, सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि दलेर मेहंदी शराब का सेवन नहीं करते हैं.
21 अक्टूबर को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज ने पीएम मोदी और सीएम धामी को पत्र लिखा. फेडरेशन ने मेहंदी का पुरजोर बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि वे शराब का सेवन नहीं करते हैं. साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि दलेर मेहंदी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हाल ही में हुई सर्जरी से उबर रहे हैं.
पत्र में कहा गया है, "फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज की ओर से, हम मशहूर गायक और कलाकार दलेर मेहंदी से जुड़ी घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं. नवरात्रि से जुड़े एक धार्मिक सामुदायिक कार्यक्रम में, लाइव परफॉरमेंस के दौरान उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें सबके सामने फटकार लगाई थी."
FWICE (Federation of Western India Cine Employees) writes to PM Modi and Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami over alleged public humiliation of singer Daler Mehndi by Uttarakhand Minister Subodh Uniyal. https://t.co/PhvtRHmquh— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
पत्र में आगे लिखा है, "खबरों के अनुसार, दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस के दौरान माननीय मंत्री मंच पर आए और उन्हें फटकार लगाते हुए रुकने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा उनकी शारीरिक स्थिति, उनके बोलने या खड़े होने की क्षमता, और इस बात को लेकर चिंता जताई कि वे लाइव गा रहे थे या लिप-सिंक कर रहे थे. हालांकि हम मानते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रमों का सुचारू रूप से चलना जरूरी है, लेकिन ऐसी चिंताओं को सबके सामने फटकार लगाने के बजाय शांति और समझदारी के साथ सुलझाया जाना चाहिए."
पत्र में आगे बताया गया है कि सिंगर शराब का सेवन नहीं करते. फेडरेशन ने लिखा है, "FWICE को यह जानकारी है कि श्री दलेर मेहंदी शराब का सेवन नहीं करते हैं. हमें यह भी पता है कि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हाल ही में हुई एक सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए किसी कलाकार की स्थिति के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले संयम बरतना जरूरी है. साथ ही, इस मामले में सहानुभूति और पेशेवर रवैये के साथ प्रतिक्रिया देना चाहिए."
फेडरेशन ने मेहंदी के सम्मान के बारे में जोर देते हुए लिखा है, "इतने वरिष्ठ कलाकार को सबके सामने अपमानित किए जाने की घटना से पूरी मनोरंजन बिरादरी को ठेस पहुंचा है. इसलिए, हम आपसे इस घटना की ओर ध्यान देने का विनम्र अनुरोध करते हैं. साथ ही, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप संबंधित अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को सलाह दें कि वे कलाकारों और परफॉर्मर्स के साथ पेश आते समय अधिक संवेदनशीलता बरतें."
यह विवाद बीते रविवार को नई टिहरी में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान शुरू हुआ, जहां दलेर मेहंदी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए कॉन्सर्ट रुकवा दिया और उन्हें याद दिलाया कि दर्शकों का मनोरंजन करना उनका कर्तव्य है. मंत्री ने उन पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया था. जिसके बाद दलेर मेहंदी के भाई-सिंगर मीका सिंह उनके बचाव में सामने आए.