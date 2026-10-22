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दलेर मेहंदी विवाद: FWICE ने PM मोदी को लिखा पत्र, दिग्गज सिंगर की सरेआम बेइज्जती के लिए की मंत्री सुबोध की शिकायत

दलेर मेहंदी ( IANS )

हैदराबाद: दलेर मेहंदी विवाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज (FWICE) की एंट्री हो गई है. फेडरेशन ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया है और इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत की है. इस पत्र फेडरेशन ने आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं से निपटते समय अधिक संवेदनशीलता, सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि दलेर मेहंदी शराब का सेवन नहीं करते हैं.

21 अक्टूबर को फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज ने पीएम मोदी और सीएम धामी को पत्र लिखा. फेडरेशन ने मेहंदी का पुरजोर बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि वे शराब का सेवन नहीं करते हैं. साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि दलेर मेहंदी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और हाल ही में हुई सर्जरी से उबर रहे हैं.