'माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं', सिंगर दलेर मेहंदी विवाद में बोले मंत्री सुबोध उनियाल, माफी की खबरों को नकारा
सुबोध उनियाल ने कहा उन्होंने दलेर मेहंदी से कोई माफी नहीं मांगी है. उन्होंने सोशल मीडिया की खबरों को नकारा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 12:51 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:08 PM IST
गैरसैंण: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दलेर मेहंदी और सुबोध उनियाल विवाद को लेकर खबरें चल रही हैं. कहा जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी से माफी मांग ली है, जिसके बाद विवाद का अंत हो गया है. इस मामले में लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी. अब इस मामले में खुद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से सामने आकर जवाब दिया है. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही माफी की खबरों को झूठ बताया है.
दरअसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए गैरसैंण पहुंचे थे. जहां उन्होंने दलेर मेहंदी विवाद और माफी को लेकर स्थिति स्पष्ट की. सुबोध उनियाल ने कहा- 'मुझे माफी किस बात की मांगनी है?' उन्होंने कहा वे इस मामले को पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं.
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मंत्री ने कहा कि, 'माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता है'. उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी किसी से बातचीत नहीं हुई है. उनियाल ने फिर दोहराया कि अगर दलेर मेहंदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्हें बताना चाहिए था. साथ ही कार्यक्रम को लेकर भी उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी. सुबोध उनियाल ने कहा, दलेर मेहंदी बड़े कलाकार हैं. उनका सम्मान है, इसलिए उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया था.
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इस विवाद को लेकर बीते दो दिनों से सुबोध उनियाल के बैकफुट पर जाने की खबरें चल रही थी. उनकी माफी की खबरें चल रही थी. कहा जा रहा था कि उन्होंने फोन पर दलेर मेहंदी से बात की. जिसमें उन्होंने माफी मांगी. इस खबर को लेकर ईटीवी भारत ने सुबोध उनियाल से बात की थी. जिसमें सुबोध उनियाल ने माफी की खबरों से इंकार किया था. इसके बाद आज गैरसैंण में एक बार फिर मीडिया के सामने सुबोध उनियाल ने माफी से इंकार कर दिया है. साथ ही उन्होंने सिंगर दलेर मेहंदी को दो टूक शब्दों में कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं है.
मुंबई, महाराष्ट्र: गायक मीका सिंह ने कहा, "आज सुबह ही मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई। वे मेरे बड़े भाई और अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब भी मैं देहरादून जाता हूं, वे मुझसे मिलते हैं। उनका स्वभाव बहुत सरल है।उन्होंने दलेर पाजी और मुझसे जिस तरह बात की, वह बेहद विनम्र और शालीन थी। उन्होंने मंत्री की ओर से माफी भी मांगी, जबकि मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 23, 2026
क्या था पूरा मामला: सुबोध उनियाल दलेर मेहंदी विवाद टिहरी गढ़वाल जिले से जुड़ा हुआ है. टिहरी नरेंद्रनगर कुंजापुरी मेले से इसकी शुरुआत हुई. मेले की सांस्कृतिक संध्या में दलेर मेहंदी को परफॉर्म करना था. इस परफॉर्मेंस के दौरान दलेर मेहंदी लिप सिंक करते नजर आये. साथ ही बैकग्राउंड साउंड ट्रैक का भी इसमें इस्तेमाल किया गया. जिसे देखकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का पारा चढ़ गया. उन्होंने मंच पर सिंगर दलेर मेहंदी से इस बारे में बात की. साथ ही उन्हें जमकर लताड़ लगाई. जिसका वीडियो वायरल हो गया.
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