सीएम धामी ने दलेर मेहंदी से की बात, माफी मंगवाने पर अड़े मीका सिंह, क्या करेंगे सुबोध उनियाल?
सीएम धामी ने कहा हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द की भावना के साथ आगे बढ़े.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 6:28 PM IST
देहरादून: सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इन दिनों दलेर मेहंदी विवाद छाया हुआ है. बॉलीवुड की हस्तियां दलेर मेहंदी के समर्थन में उतर चुकी हैं. वहीं, इस मामले को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर हैं. सीएम धामी ने आज इस मामले में खुद मोर्चा संभाला.
आज एक बार फिर सीएम धामी ने पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी से बात की. सीएम धामी ने दलेर मेहंदी को फोन कर उनका हालचाल जाना. साथ ही सीएम धामी ने इन दिनों चल रहे विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की.
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
सीएम धामी ने कहा,
देवभूमि उत्तराखंड 'अतिथि देवो भवः' की समृद्ध परंपरा का संवाहक है. हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है. यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है. हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए.
इससे पहले बीते रोज सीएम धामी ने लोगों से इस मुद्दे को तूल न देने की अपील की थी. साथ ही उन्होंने इस मामले में सिंगर दलेर मेहंदी और मीका सिंह से बात करने की बात कही थी. बीती शाम को ही उत्तराखंड सीएम ने दलेर मेहंदी विवाद को लेकर मीका सिंह से बात की थी. जिसमें उन्होंने इस विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की थी. उसके बाद आज सुबह सिंगर मीका सिंह ने इसे लेकर पोस्ट किया. पोस्ट में मीका सिंह ने उत्तराखंड सीएम की जमकर तारीफ की.
मुंबई, महाराष्ट्र: गायक मीका सिंह ने कहा, "आज सुबह ही मेरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई। वे मेरे बड़े भाई और अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब भी मैं देहरादून जाता हूं, वे मुझसे मिलते हैं। उनका स्वभाव बहुत सरल है।उन्होंने दलेर पाजी और मुझसे जिस तरह बात की, वह बेहद विनम्र और शालीन थी। उन्होंने मंत्री की ओर से माफी भी मांगी, जबकि मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 23, 2026
मीका सिंह ने लिखा-
मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. उन्होंने दलेर भाई से जुड़े मामले को लेकर मुझे खुद फोन किया. मैं उनके इस कदम की दिल से सराहना करता हूं. मैं धामी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं. वे एक विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. मेरी उनसे बस एक विनम्र प्रार्थना है कि वे सुबोध उनियाल से कहें कि वे एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने बयान को स्पष्ट करें और दलेर भाई से माफी मांगें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परफॉरमेंस के दौरान दलेर भाई नशे में थे.
- मीका सिंह, सिंगर -
इतना ही नहीं, मीका सिंह ने कहा गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शालीनता से सुलझाया भी जा सकता है. उनको उम्मीद है कि इस कदम से यह मामला खत्म हो जाएगा और दलेर भाई के सम्मान और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाएगा.
प्रसिद्ध गायक श्री @dalermehndi जी से फोन पर वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान विगत दिनों हुए घटनाक्रम के संबंध में भी चर्चा हुई। देवभूमि उत्तराखण्ड ‘अतिथि देवो भवः’ की समृद्ध परंपरा का संवाहक है। हमारी लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और सौहार्द की भावना ही देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। यहां कला, संस्कृति और कलाकारों का सदैव स्वागत एवं सम्मान किया जाता रहा है। हमारा प्रयास है कि इस घटनाक्रम को पीछे छोड़कर आपसी संवाद, सौहार्द और सकारात्मकता की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 23, 2026
बता दें, दलेर मेहंदी विवाद टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर से शुरू हुआ था. नरेंद्रनगर के सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या से जुड़ा यह मामला है. यहां पॉप स्टार दलेर मेहंदी लाइव कंसर्ट कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बैकग्राउंड साउंड ट्रैक (डबिंग) का सहारा लिया, जिससे स्थानीय जनता भड़क गई. इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खुद मंच पर पहुंचे. उन्होंने सीधे दलेर मेहंदी के सामने अपनी तीखी नाराजगी व्यक्त की थी.
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