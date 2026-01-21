ETV Bharat / entertainment

दलदल का ट्रेलर रिलीज, एक के बाद एक मर्डर, कौन हैं कातिल, पुलिस क्यों हो रही नाकाम?, देखें

भूमि पेडनेकर के साथ इस सीरीज में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

Daldal Trailer out
दलदल का ट्रेलर रिलीज (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज अपनी नई हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘दलदल’ का दमदार ट्रेलर जारी किया. यह ट्रेलर कुछ दिन पहले आए असरदार और बेचैन कर देने वाले टीजर के बाद रिलीज हुआ है, जिसे अपनी अलग और डरावनी झलक के लिए खूब सराहना मिली थी. मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका किरदार भूमि सतिश पेडनेकर निभा रही हैं.

वह एक खतरनाक मिशन पर निकलती हैं, जहां उन्हें एक निर्दयी सीरियल किलर का पीछा करना होता है. विश धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब भिंडी बाजार पर आधारित, दंगल को अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है. एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की यह सीरीज सुरेश त्रिवेनी ने बनाई है और इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सग्गी ने लिखा है, जिसके दमदार डायलॉग सुरेश त्रिवेनी और हुसैन हैदरी ने लिखे हैं.

भूमि सतिश पेडनेकर के साथ इस सीरीज में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा.

दलदल का ट्रेलर डीसीपी रीटा फरेरा की खौफनाक दुनिया में एक दमदार और तेज रफ्तार सफर दिखाता है, जिसे भूमि सतिश पेडनेकर ने बेहद सशक्त अंदाज में निभाया है. टीजर की बेचैन कर देने वाली भावना को आगे बढ़ाते हुए, ट्रेलर में एक के बाद एक क्रूर और सोच-समझकर किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो एक निर्दयी कातिल की विकृत सोच को उजागर करते हैं.

जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती जाती है, रीटा इस अंधेरी और डरावनी जांच में और गहराई तक फंसा हुआ पाती है, जो उसे खत्म करने की धमकी देती है. जब वह अपनी सहनशक्ति की हद तक पहुंच जाती है, तो वह अपने अंदर के राक्षसों और एक ऐसे सिस्टम के लगातार दबाव से लड़ते हुए समय के साथ मुकाबला करती है, जो किसी भी कीमत पर नतीजे चाहता है.

पेडनेकर की सशक्त और बेबाक अदाकारी कहानी को मजबूती देती है, जो रीटा की कमजोरी, दृढ़ संकल्प और अंदर और बाहर, मौजूद बुराई का सामना करने के मनोवैज्ञानिक असर को दिखाती है. बेहद बेबाक और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, ‘दलदल’ मनोवैज्ञानिक भय को सांस रोक देने वाले सस्पेंस के साथ बखूबी पिरोता है, जहां एक दांव-पेंच भरे बिल्ली-और-चूहे के खेल की नींव रखी जाती है.

