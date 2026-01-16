'दलदल' टीजर रिलीज, ऐसे-ऐसे खौफनाक सीन, देखते ही कांप जाएगी रूह, कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें
हिंदी क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ 30 जनवरी को रिलीज होगी. इस सीरीज में भूमि सतीश पेडनेकर, समारा तिजोरी और आदित्य रावल मुख्य भूमिका में हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 1:39 PM IST
हैदरबाद: प्राइम वीडियो ने आज 16 जनवरी को अपनी हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' की दुनिया भर में प्रीमियर की तारीख 30 जनवरी घोषित की, साथ ही एक जबरदस्त, खौफनाक टीजर भी जारी किया. विष धमिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाजार पर आधारित दलदल एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है. इसे सुरेश त्रिवेणी ने सीरीज के लिए तैयार किया है और विक्रम मल्होत्रा तथा सुरेश त्रिवेणी ने इसे प्रोड्यूस किया है.
इसका निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है और कहानी त्रिवेणी के साथ श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा, प्रिया सग्गी और हुसैन हैदरी ने लिखी है. मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित, यह सीरीज मुंबई क्राइम ब्रांच की नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा की कहानी है, जिसका किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया है, क्योंकि वह जीवित रहने के एक उच्च जोखिम वाले खेल में खुद को एक निर्दयी हत्यारे का सामना करती हुई पाती है.
भूमि पेडनेकर के साथ, सीरीज में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को पूरे भारत में और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.
दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा के इर्द-गिर्द घूमती है. रीटा एक ऐसी पुलिस अधिकारी हैं जो न्याय के लिए समर्पित हैं, लेकिन अपने अतीत की गलती और अंदर के डर से परेशान भी हैं और वह एक बेरहम कातिल का पीछा करने के एक खौफनाक मिशन में फंस जाती है. टीजर दर्शकों को एक ऐसे दुनिया में ले जाता है जहां हिंसा और मानसिक डर सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक असर डालता है.
यह डरावना टीजर बेरहमी से मारे गए पीड़ितों को दिखाता है. उनकी कलाई काट दी जाती हैं, मुंह में कच्चा मांस, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं ठूंस दी जाती हैं. हर अपराध एक विकृत मानसिकता को उजागर करता है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, रीटा खुद को केस की बर्बरता और अपने अंदर की उथल-पुथल के बीच फंसी पाती हैं. साथ ही, उन्हें पुलिस बल के भीतर मौजूद पक्षपात का भी सामना करना पड़ता है. टीजर की बर्बरता के चित्रण से साफ है कि यह सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है.
मूल रूप से, दलदल सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि यह आघात और नैतिकता की गहन पड़ताल भी है. यह कहानी केवल यह नहीं पूछती कि अपराध किसने किया, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों किया गया.
‘दलदल’ के साथ प्राइम वीडियो पर इस क्राइम सीजन की रोमांचक शुरुआत हो रही है. इस सीजन में शामिल हैं, ‘क्रॉस’ के दूसरे सीजन में एल्डिस हॉज की बहुप्रतीक्षित वापसी, गाई रिची की ‘यंग शर्लक’, जो प्रिय जासूस शर्लक होल्म्स की नई व्याख्या और उत्पत्ति कहानी पेश करती है और ‘स्कार्पेटा’, एक रोमांचक और परिष्कृत फोरेंसिक मिस्ट्री जिसमें निकोले किडमैन और जैमी ली कर्टिस.
इसके अलावा, इस सीजन में है ‘56 डेज’, एक नई थ्रिलर सीरीज, जो कैथरीन रयान हॉवर्ड के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित है और डव कैमरून स्टारर है, साथ ही तेलुगु फिल्म ‘चीकटिलो’, जिसमें शोभिता धुलिपाला हैं. ये सभी प्रोजेक्ट्स इस वसंत ऋतु में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर लॉन्च होंगे.
