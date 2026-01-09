ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' में यश का दमदार डायलॉग 'डैडी इज होम' निकला कॉपी, सूर्या की अपकमिंग फिल्म में भी देगा सुनाई

हैदराबाद: रॉकिंग स्टार यश फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं. एक्टर ने 'टॉक्सिक' के टीजर से बिगुल बजा दिया है. 'टॉक्सिक' का टीजर आते ही छा गया है. 'टॉक्सिक' का टीजर, जिसने भी देखा उसके मुंह से एक ही बात निकल रही है, ओह माय गॉड. 'टॉक्सिक' के टीजर ने बता दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर कितना बवाल होने वाला है. 'टॉक्सिक' के टीजर का एक-एक सीन सस्पेंस क्रिएट करता है. 'टॉक्सिक' के टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान कार वाले इंटीमेट और यश के डैडी इज होम वाले सीन पर गया है. 'टॉक्सिक' का टीजर अपना काम कर चुका है और फिल्म से अब ट्रेलर कैसा आएगा वो देखना है. इससे पहले आपको बता दें, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश के डायलॉग डैडी इज होम पहले भी सुना जा चुका है.

द बॉयज सीरीज का है डायलॉग

डैडी इज होम नाम से साल 2016 में एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें विल फैरेल मार्क वॉह्लबर्ग, लिंडा कार्डेल्नि जैसे विदेशी कलाकर नजर आ चुके हैं. बात करें डैडी इज होम डायलॉग की तो बता दें, यह डायलॉग पॉपुलर ड्रामा विदेशी सीरीज 'द बॉयज' के दूसरे सीजन का है, जिसे बिल्ली बूचर का रोल करने वाले एक्टर कार्ल अर्बन ने बोला था. द बॉयज का दूसरा सीजन साल 2020 में रिलीज हुआ था. यह एक पॉपुलर ड्रामा सीरीज है, जिसका पहला सीजन साल 2019, तीसरा सीजन 2022, चौथा सीजन 2024 में आया था. अब मौजूदा साल में इसके पांचवें सीजन के आने की उम्मीद जताई जा रही है.

तमिल स्टार ने सूर्या ने भी बोला 'डैडी इज होम'

बता दें, 'डैडी इज होम' डायलॉग सूर्या की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म करुपू में भी सुनने को मिलेगा. फिल्म के टीजर में सूर्या को एक फाइट सीन में इस डायलॉग को बोलते देखा जा रहा है. करुपू के टीजर में सूर्या को एक्शन करते देखा जा रहा है. फिल्म का निर्देशन आरजे बालाजी ने किया है. फिल्म में साई अभयंकर का म्यूजिक होगा. सूर्या के फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का एलान है. बता दें, करुपू का टीजर आज से पांच महीने पहले ही रिलीज हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि 'डैडी इज होम' डायलॉग अब ट्रेंड में आने वाला है.

द बॉयज में लोगों ने इसे सुना और सूर्या की फिल्म करुपू के टीजर में इस डायलॉग को सुना, लेकिन अब जब लोगों ने इस डायलॉग को यश के मुंह से सुना है, तो पक्का यह वायरल होने जा रहा है. टॉक्सिक का इंतजार कर रहे दर्शकों को बता दें कि फिल्म 19 मार्च को फेस्टिवल वीकेंड पर रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होने वाला है.