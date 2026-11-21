दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2026 विनर्स लिस्ट: रणवीर सिंह-अनीत पड्डा बने बेस्ट कलाकार, विदेशी स्टार्स को भी मिला सम्मान
दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक प्राइवेट फिल्म फेस्टिवल और अवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम दादासाहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 9:35 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 10:12 AM IST
हैदराबाद: पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट, ऑस्कर जीतने वाले एक्टर माइकल बी जॉर्डन, डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन और कॉमेडियन समय रैना समेत कई और लोगों के नाम दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 की लिस्ट में शामिल हैं. अमेरिकन सिंगर-सॉन्गराइटर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि इंडियन कॉमेडियन को कॉमेडियन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है. धुरंधर को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला, जबकि सैयारा को साल का बेस्ट सॉन्ग मिला. एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर के लिए बेस्ट एक्टर चुने गए, जबकि अनीत पड्डा को सैयारा में उनके रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.
फेस्टिवल ने 20 नवंबर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इंडियन और इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट की दूसरी हस्तियों के नामों की लिस्ट अनाउंस की. हॉलीवुड फिल्ममेकर जेम्स कैमरून से लेकर एक्टर कमल हासन तक, कई जाने-पहचाने नाम इस साल की लिस्ट में शामिल हैं.
OFFICIAL WINNERS | DPIFF AWARDS 2026 Dadasaheb Phalke International Film Festival proudly announces winners across 41 categories, celebrating excellence in Indian & International Cinema, Web Series, Television, Music and Short Films. 📅 20 Nov 2026 | 📍 Mumbai, India #DPIFF2026 #DPIFF— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
- दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 विनर्स लिस्ट
टेलर स्विफ्ट – इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर
जेम्स कैमरून – ग्लोबल सिनेमा में शानदार योगदान
माइकल बी. जॉर्डन – इंटरनेशनल फीचर फिल्म (सिनर्स ) में बेस्ट एक्टर
पॉल थॉमस एंडरसन – इंटरनेशनल फीचर फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर
अवतार: फायर एंड ऐश – बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म
Dhurandhar Wins Best Film Award at DPIFF 2026! Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 – India’s Most Prestigious Film Festival & Award Ceremony Proudly honours Dhurandhar with the prestigious Best Film Award, recognising its compelling storytelling, cinematic excellence and remarkable contribution to contemporary Indian Cinema. Heartiest congratulations to the entire Dhurandhar cast, crew and creative team on this distinguished honour and outstanding cinematic achievement! 📍 20th November 2026 | Mumbai, India @AdityaDharFilms @B62Studios @jiostudios @LokeshDharB62 @RanveerOfficial @ActorMadhavan @duttsanjay @AkshayeKhanna @rampalarjun @NetflixIndia #Dhurandhar #BestFilm #IndianCinema #DPIFF #DPIFF2026— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
धुरंधर – सर्वश्रेष्ठ फिल्म
अक्षय खन्ना – परफॉर्मेंस के लिए सम्मान ( धुरंधर )
आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर – बेस्ट प्रोड्यूसर
रणवीर सिंह – बेस्ट एक्टर ( धुरंधर )
Ranveer Singh Wins Best Actor Award for Dhurandhar at DPIFF 2026! Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 – India’s Most Prestigious Film Festival & Award Ceremony Proudly honours Ranveer Singh with the prestigious Best Actor Award for his exceptional performance in Dhurandhar, recognising his remarkable artistry, powerful screen presence and outstanding contribution to Indian Cinema. Heartiest congratulations to Ranveer Singh on this distinguished honour and remarkable cinematic achievement! 📍 20th November 2026 | Mumbai, India @RanveerOfficial @jiostudios @NetflixIndia @B62Studios @AdityaDharFilms #RanveerSingh #Dhurandhar #BestActor #DPIFF #DPIFF2026— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
अनीत पड्डा – सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ( सैयारा )
इलैयाराजा – संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान
कंटारा: चैप्टर 1 – क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म
ऋषभ शेट्टी – क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर
यामी गौतम धर – क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस
आदित्य धर – सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
विनीत कुमार सिंह – बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल
रितेश देशमुख – कॉमिक रोल में बेस्ट एक्टर
करण औजला – आर्टिस्ट ऑफ़ द ईयर
सैयारा – साल का सबसे अच्छा गाना
फहीम अब्दुल्ला – बेस्ट प्लेबैक सिंगर ( सैयारा )
कमल हासन – फिल्म इंडस्ट्री में शानदार योगदान
Aneet Padda Wins Best Actress Award for Saiyaara at DPIFF 2026! Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 – India’s Most Prestigious Film Festival & Award Ceremony Proudly honours Aneet Padda with the prestigious Best Actress Award for her exceptional performance in Saiyaara, recognising her emotional depth, captivating screen presence and remarkable contribution to contemporary Indian Cinema. Heartiest congratulations to Aneet Padda on this distinguished honour and outstanding cinematic achievement! 📍 20th November 2026 | Mumbai, India @yrf @NetflixIndia @AneetPaddaFC @aneetpadda_ @AneetPadda_FC @_aneetpadda @aneet_padda @TeamAneetPadda #AneetPadda #Saiyaara #BestActress #DPIFF #DPIFF2026— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
टीवी
स्मृति ईरानी – परफॉर्मेंस के लिए पहचान (क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 )
तारक मेहता का उल्टा चश्मा – इस साल का टेलीविज़न सीरीज
वेब-सीरीज
आर्यन खान – बेस्ट डायरेक्टर (वेब सीरीज) ( द बा * ड्स ऑफ बॉलीवुड )
द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड * – बेस्ट वेब सीरीज़
जयदीप अहलावत – बेस्ट एक्टर इन ए वेब सीरीज़ ( पाताल लोक )
शेफाली शाह – बेस्ट एक्ट्रेस इन ए वेब सीरीज़ ( दिल्ली क्राइम 3 )
समय रैना – कॉमेडियन ऑफ द ईयर
दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक प्राइवेट फिल्म फेस्टिवल और अवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम दादासाहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है. यह फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक और डिजिटल एंटरटेनमेंट में काम को पहचान देता है.