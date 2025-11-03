'दादा किशन की जय' से गूंजा था मैदान, विश्व कप 2025 में महिला टीम ने गाया था '120 बहादुर' का देशभक्ति गीत
लखनऊ में एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया 'दादा किशन की जय' देशभक्ति से भरपूर ऐसा गीत है, जो जोश पैदा करता है.
हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की वॉर ड्रामा 120 बहादुर के टीजर और पोस्टर्स ने भारतीय सैनिकों की असाधारण बहादुरी की एक झलक दिखाई थी. मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना रिलीज कर इस जोश को और बढ़ा दिया . लखनऊ में एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया 'दादा किशन की जय' देशभक्ति से भरपूर ऐसा गीत है, जो फिल्म की आत्मा और जज़्बे को बखूबी दिखाता है. यह गाना रिलीज के बाद से ही दर्शकों के दिलों में बस गया है और अब यह 2025 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का नया एंथम बन गया.
120 बहादुर का गाना 'दादा किशन की जय' देशभक्ति, जोश और ताकत की असली भावना को दर्शाता है, जो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऊर्जा के लिए एकदम परफेक्ट फिट बन गया है. एक चैनल ने तो महिला वर्ल्ड कप के ऐलान के वक्त लाइव जाते हुए इस गाने का इस्तेमाल भी किया, और माहौल पूरी तरह जोश और जुनून से भर गया. कुछ ही दिनों में इस गाने को मिला प्यार और अपनापन वाकई इसकी जबरदस्त सफलता को बयां करता है.
'दादा किशन की जय' का म्यूजिक सलीम–सुलेमान ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है, इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और इसे सुकविंदर सिंह ने अपनी दमदार आवाज़ में गाया है. 120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की असाधारण वीरता की कहानी है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में लड़ी गई ऐतिहासिक रेजांग ला की लड़ाई में हिस्सा लिया था.
फरहान अख्तर ने इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार निभाया है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ सभी मुश्किलों के बावजूद डटे रहकर भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक को अमर बना दिया. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदश पंक्ति गूंजती है- हम पीछे नहीं हटेंगे.
इस फिल्म का डायरेक्शन रजनीश 'रेजी' घई ने किया है, और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट), और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.