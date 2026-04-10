डकैत X रिव्यू: दर्शकों को कैसी लगी अदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की एक्शन थ्रिलर, आ गया फैसला
नानी उन पहले फिल्मकारों में से थे जिन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे एक शानदार थिएटर अनुभव बताया।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: अदिवी शेष की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'डकैत' आखिरकार 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसकी प्री-सेल्स अच्छी चल रही है, लेकिन शुरुआती दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. शेनिल देव द्वारा निर्देशित इस तेलुगु-हिंदी फिल्म में शेष और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज और अन्य सहायक कलाकार भी हैं. 80-100 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की.
फिल्म को लेकर शुरुआती चर्चा शानदार दिख रही है. खबरों के मुताबिक, अमेरिका में प्रीमियर ने 300,000 डॉलर से अधिक की कमाई की, जो अदिवी शेष की विदेशी फिल्मों में सबसे सफल ओपनिंग में से एक है. भारत में, 9 अप्रैल तक BookMyShow पर फिल्म के लगभग 100,000 टिकट बिक चुके थे, जिनमें हैदराबाद सबसे आगे था. स्ट्रॉन्ग प्री-सेल्स ने ओपनिंग डे के अच्छे कलेक्शन का संकेत दिया, हालांकि सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं.
Today Reports#Dacoit - A Worthywatch HIT🔥📈#LIK - insurance Expired 👎— 🐉 𝓢ŘＡ𝕧𝔞𝓝 Ⓡ℃𝓥ｉ𝐳ⓐ𝕘 (@777_idiot) April 10, 2026
Mrunal & Jonitha luckycharms❤️🔥🔥 pic.twitter.com/auqme2vu3H
जनता को कैसी लगी डकैत?
अभिनेता नानी उन पहले फिल्मकारों में से थे जिन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे एक शानदार थिएटर अनुभव बताया. उन्होंने लिखा, "दिल को छू लेने वाली सच्ची ब्लॉकबस्टर. #DACOIT क्या फिल्म है! इस थिएटर अनुभव को बिल्कुल भी न चूकें. @AdiviSesh शानदार थे और यह अब तक की उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है'. उन्होंने मृणाल ठाकुर के अभिनय की भी सराहना की और फिल्म के सीन, संगीत और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को बधाई दी.
#Dacoit An average action love story that is technically strong, but the screenplay only works in parts.— Venky Reviews (@venkyreviews) April 10, 2026
The film is technically sound. and that is its biggest strength. However, the screenplay and writing are where it falters in places. There are twists and turns to keep things…
हालांकि, सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी सकारात्मक नहीं थीं. एक शुरुआती दर्शक ने फिल्म को 'औसत दर्जे की एक्शन लव स्टोरी बताया, जो तकनीकी रूप से तो अच्छी है, लेकिन पटकथा कुछ हिस्सों में ही कारगर है'. समीक्षा में आगे कहा गया कि कहानी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन कुछ हिस्से अनुमान के मुताबिक लगते हैं और क्लाइमेक्स कुछ ज़्यादा ही नाटकीय लगता है. उसी दर्शक ने फिल्म को 5 में से 2.5 अंक दिए और कहा कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके तकनीकी पहलू हैं.
@AdiviSesh was already ruling thrillers— Apsara (@LoveIndia163) April 10, 2026
Shining @mrunal0801
The 1st half and intense interval
More emotion more depth in 2nd half🖤
Worth Watching #Dacoit pic.twitter.com/qgMUjpyJe2
कई अन्य प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रहीं, खासकर फिल्म की गति और तकनीकी कौशल की प्रशंसा की गई. एक X यूजर ने इसे 'अच्छी गति वाली एक सुव्यवस्थित एक्शन लव स्टोरी' बताया और कहा कि इसका पहला भाग रोमांचक पटकथा के साथ दर्शकों को बांधे रखता है. X यूजर ने भीम्स सेसिरोलेओ के संगीत की भी सराहना की और क्लाइमेक्स को फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बताया, अंततः फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी.
एक अन्य दर्शक ने डकैत को 'भावना और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण' बताया और शेष और मृणाल के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की. ट्वीट में कहा गया कि पहला हाफ काफी दिलचस्प है, वहीं पीछा करने वाले सीन और विजुअल्स भी कमाल के हैं. समीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म "व्यावसायिक अपील के साथ एक संतोषजनक अनुभव" है.
#Dacoit 1st half 🔥🔥🔥— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) April 9, 2026
Beautiful love story & chemistry between @AdiviSesh & @mrunal0801 👌❤️
BGM & visuals 💥💥
Thrilling interval block 🤙🤙
कई प्रतिक्रियाओं में शेष के अभिनय की विशेष रूप से प्रशंसा की गई. एक यूजर ने लिखा, "अदिवी शेष ने शानदार अभिनय किया है - यकीनन उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक," और साथ ही कहा कि फिल्म में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का प्रभावी मिश्रण है.
उसी समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि संपादन और पटकथा में कुछ मामूली कमियों के बावजूद, दृश्य और बैकग्राउंड संगीत फिल्म के अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं.
एक अन्य विस्तृत प्रतिक्रिया में शेष के संयमित अभिनय की प्रशंसा करते हुए इसे "बेहतरीन" और "निश्चित रूप से उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक" बताया गया. समीक्षक ने मृणाल की मौजूदगी और अनुराग कश्यप के प्रभाव की भी सराहना की, साथ ही संपादन और पटकथा में कुछ छोटी-मोटी कमियों को भी स्वीकार किया. ट्वीट के अंत में लिखा गया, "कुल मिलाकर, यह एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी है जो आपके दिलों को पिघला देगी.
Papa @shrutihaasan greatest decision...#Dacoit https://t.co/Fsi8ZdIpCW— Vishnu Writess (@VWritessss) April 10, 2026
डकैत एक चरित्र-प्रधान कहानी, एक्शन और भावनात्मक गहराई के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है. फिल्म का अंदाज एक पारंपरिक व्यावसायिक मनोरंजन की बजाय एक गंभीर प्रेम कहानी की ओर अधिक झुकाव रखता है. कुल मिलाकर, शुरुआती प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि डाकोइट में दमदार अभिनय और प्रभावशाली तकनीकी गुण हैं, लेकिन कहानी शायद सभी को पसंद न आए.