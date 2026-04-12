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'डकैत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2: शनिवार को 'धुरंधर 2' की आंधी में उड़ी मृणाल-अदिवी की फिल्म, जानें शनिवार की कमाई

'डकैत' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन ओपनिंग डे से ज्यादा कमाई की है. आइए जानें मृणाल-अदिवी की फिल्म ने कितनी कमाई की है.

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'डकैत' / 'धुरंधर 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 12, 2026 at 10:36 AM IST

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हैदराबाद: तेलुगु एक्शन-ड्रामा-रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'डकैत' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म हिंदी डब के साथ रिलीज हुई है. फिल्म के प्रीमियर शो अमेरिका में एक दिन पहले, यानी 9 अप्रैल को हुए थे, जिसके साथ ही दुनिया भर में इसकी रिलीज की शुरुआत हो गई. फिल्म ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की है. वहीं, रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इसने बढ़त हासिल की है.

10 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म 'डकैत' ने ठीक-ठाक शुरुआत की और पहले ही दिन भारत में 6.55 करोड़ रुपये की कमाई की. जबकि ओवरसीज पर 6.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह इसने शुक्रवार को 14.13 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की.

दूसरे दिन डकैत ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़त हासिल की. सैकनिल्क के मुताबिक, डकैत ने रिलीज के दूसरे 3,734 शो में कुल 7 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही, फिल्म का अब तक का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 13.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 15.81 करोड़ रुपये है.

फिल्म ने विदेशों में भी ठीक-ठाक कमाई की है. दूसरे दिन, 'डकैत' ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगभग 2.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल ओवरसीज़ ग्रॉस कलेक्शन 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इन आंकड़ों को मिलाकर, फिल्म का दुनिया भर का कुल ग्रॉस कलेक्शन फिलहाल 24.81 करोड़ रुपये है.

जहां एक तरफ 'डकैत' अपने ओपनिंग वीकेंड में रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं उसे रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से कड़ी टक्कर मिल रही है. यह फिल्म, जो सिनेमाघरों में अपना चौथा हफ्ता पूरा कर रही है, ने अकेले 24वें दिन 13.50 करोड़ रुपये कमाए, जो 'डकैत' के दूसरे दिन के कलेक्शन से लगभग 6 करोड़ रुपये ज्यादा हैं. यह आंकड़ा हिंदी भाषी बाजारों में फिल्म की मज़बूत पकड़ को दर्शाता है.

80 से 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'डकैत' को मजबूत रफ़्तार पकड़ने के लिए एक जोरदार शुरुआत की जरूरत है. इतने बड़े पैमाने पर बनी फिल्म के लिए ओपनिंग डे पर लगभग 6.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन काफी कम है.

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