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Daayra Trailer OUT: प्लांड एनकाउंटर या सेल्फ डिफेंस में चली गोली? मर्डर केस पर आमने-सामने करीना-पृथ्वीराज

'दायरा' ( Poster )

हैदराबाद: 'दायरा' सिनेमाघरों में दर्शकों को एंटरटेन के लिए तैयार है. मेकर्स ने आज, 31 अगस्त को पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर खान की इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर जारी कर दिया है. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म के ट्रेलर में करीना और पृथ्वीराज एक-दूसरे आमने-सामने होते दिखें. सस्पेंस और जबरदस्त रोमांच से भरी यह फिल्म इसी साल सितंबर में रिलीज होगी. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक दिलचस्प क्राइम थ्रिलर होने का वादा करती है, जिसमें सस्पेंस और जबरदस्त रोमांच होगा. इसकी खास झलक दिखाने के लिए मेकर्स ने सोमवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया. करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर की झलक साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'कुछ सच के जवाब आसानी से नहीं मिलते. आइए, 'दायरा' की दुनिया में. 'दायरा' का ट्रेलर अब आ गया है.' 'दायरा' का ट्रेलर

ट्रेलर के मुताबिक, करीना कपूर खान ने डीजीपी अजूनी कोहली का रोल किया है, जबकि पृथ्वीराज ने डीसीपी रमन कुमार का रोल निभाया है. ट्रेलर की शुरुआत एक पुलिस एनकाउंटर से जुड़े मामले से होती है, जहां दो अधिकारियों के अलग-अलग नजरिए को दिखाया जाता है. जहां डीसीपी रमन कुमार एनकाउंटर के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस पर सफाई देते दिखें, वहीं डीजीपी अजूनी कोहली इस मामले की परते खोलती दिखीं. एक फैमिली से मिलती हैं और 7 अक्टूबर को हुई घटना के बारे में पूछताछ करती हैं.