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'दायरा' का रिलीज डेट लॉक, इस दिन सिनेमाघरों में आएगा करीना कपूर-पृथ्वीराज सुकुमारन का कॉप ड्रामा

मेघना गुलजार की डायरेक्ट की हुई यह फिल्म 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस बीटीएस वीडियो में फिल्म की शूटिंग के कई पल दिखाए गए हैं जैसे बड़े पैमाने पर आउटडोर शूटिंग, पुलिस की गाड़ियां, रात के सीन और पुलिस की वर्दी में करीना कपूर.

गुरुवार, 18 जून को करीना कपूर ने दायरा के सेट से बीटीएस वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए लिखा है, 'यह वाकई यादगार है… असली और अनदेखा, 'दायरा' के पर्दे के पीछे की एक झलक. दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है.'

हैदराबाद: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर मेघना गुलजार की आगामी कॉप फिल्म दायरा में नजर आने वाली है. फैंस उन्हें खाकी वर्दी में देखने के लिए बेसब्री इंतजार कर रहे हैं. उनके इस इंतजार को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने शूटिंग के सेट से बीटीएस वीडियो शेयर किया है और फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है.

विजुअल्स से पता चलता है कि 'दायरा' एक अहम जांच के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसमें क्राइम, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और कोर्टरूम जैसी कार्यवाही के सीन दिखाए गए हैं. हालांकि मेकर्स ने कहानी को अभी गुप्त रखा है, लेकिन हाल ही में जारी फुटेज से एक ऐसी दमदार कहानी का संकेत मिलता है जो न्याय जैसे विषयों पर आधारित है.

'दायरा' की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन का पहली बार एक साथ काम करना. इस नई जोड़ी ने पहले ही लोगों में उत्सुकता जगा दी है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ही एक्टर्स की स्क्रीन पर अपनी अलग एनर्जी है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है.

करीना कपूर खान हिंदी सिनेमा की सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाली स्टार्स में से एक बनी हुई हैं. ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर एक्सपेरिमेंटल किरदारों तक, इस एक्ट्रेस ने अलग-अलग जॉनर और बार-बार खुद को नए सिरे से पेश किया है.

वहीं दूसरी ओर, पृथ्वीराज सुकुमारन को मलयालम सिनेमा के सबसे वर्सेटाइल कलाकारों में से एक माना जाता है. 'जन गण मन' और 'द गोट लाइफ' जैसी अलग-अलग जॉनर की बेहतरीन फिल्मों के जरिए, उन्होंने खुद को एक ऐसे एक्टर के तौर पर स्थापित किया है जो मुश्किल किरदारों में भी दमदार और इमोशनल असर लाने की काबिलियत रखते हैं.

'दायरा', 'राजी' और 'तलवार' के बाद जंगली पिक्चर्स के साथ मेघना गुलजार का तीसरा प्रोजेक्ट है. यह फिल्म जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज के बीच पहला को-प्रोडक्शन भी है. सच्ची घटनाओं पर आधारित 'दायरा' को यश केसवानी, सीमा अग्रवाल और मेघना गुलजार ने लिखा है.