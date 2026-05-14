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कंफर्म: शादी के 4 साल बाद टूटा मौनी रॉय और सूरज नांबियार का रिश्ता, पोस्ट कर की लोगों से ये अपील

सूरज नांबियार-मौनी रॉय ( IANS )

हैदराबाद: मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने आज, 14 मई को एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने अलग होने की पुष्टि की है और इस मुश्किल समय में निजता बनाए रखने का अनुरोध किया है. मौनी और सूरज ने फैंस से 'झूठी खबरें' फैलाना बंद करने की अपील की है. गुरुवार को मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने आधिकारिक तौर पर अपने अलग होने की अनाउंसमेंट की है. जारी किए गए बयान में उन्होंने लिखा है, 'हमें यह देखकर बहुत निराशा हुई है कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने हमारी निजी जिंदगी में बेवजह और दखल देने वाला ध्यान दिया है. हम यह बताना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला कर लिया है और हम इस मामले को निजी तौर पर और आपसी सहमति से सुलझाने के लिए जरूरी समय ले रहे हैं.' झूठी खबरों के बारे में बाते करते हुए उन्होंने आगे बयान में लिखा है, 'हमारी निजी जिंदगी को सनसनीखेज बनाने की कोशिशें की गई हैं, जिसके लिए मनगढ़ंत कहानियां और सरासर झूठी बातें फैलाई गई हैं. ये बातें हमारे रिश्ते की असलियत को नहीं दिखातीं. अपनी बदलती हुई निजी प्राथमिकताओं पर गहराई से सोचने के बाद, हमने आपसी सहमति से, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और एक-दूसरे को समझते हुए, अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. इस समय, हमारा पूरा ध्यान इस दौर को सोच-समझकर और निजी तौर पर संभालने पर है.'