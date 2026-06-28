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कंफर्म: शादी के 10 साल 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला लेंगी तलाक, 'Lock Upp' में कहा- 1 साल से...

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने लॉक अप में खुलासा किया है कि वे और उनके पति गौरव खन्ना एक-दूसरे से तलाक देने वाले हैं.

Akanksha Chamola and Gaurav Khanna
आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 10:29 AM IST

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हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और उनके पति गौरव खन्ना शादी के 10 साल बाद तलाक लेने जा रहे हैं. चमोला ने नेटफ्लिक्स पर शुरू हुए 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान अलग होने की बात बताई. आकांक्षा ने यह बात तब बताई जब उन्हें एक गुप्त राज शेयर करने का मौका मिला. इस अचानक हुए खुलासे से 'लॉक अप' के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख हैरान रह गए.

नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जब कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने शो के इंट्रोडक्शन राउंड के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. 'एक्सपोज' कार्ड टास्क में कंटेस्टेंट्स से कहा गया कि वे अपने या अपने साथ रहने वाले दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में कोई राज बताएं.

आकांक्षा ने बताया, 'तो, मैं और गौरव डिवोर्स ले रहे हैं'. उन्होंने आगे बताया, 'हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात पब्लिक नहीं हुई थी. लेकिन अब...' इतना कहते ही वह भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, 'तो, यही मेरा राज है.'

आकांक्षा ने यह भी साफ किया कि अलग होने का फैसला आपसी था. वह और गौरव खन्ना पिछले एक साल से इस बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'यह आपसी फैसला था. हम पिछले एक साल से इस पर बात कर रहे थे.'

उन्होंने यह भी कहा कि अलग होने के बावजूद उनके रिश्ते अच्छे हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे और गौरव के बीच सब ठीक है. हम अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हमें नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही हैं, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर को लेकर नजरिया बहुत अलग है और अफसोस की बात है कि वह फ्यूचर एक-दूसरे के साथ नहीं है.'

आकांक्षा ने जनवरी में सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके अलग होने की अफवाहों को हवा दी थी, जिसमें लिखा था, 'जब कोई रिश्ता सिर्फ जरूरतों पर टिका होता है, तो हमेशा दिल की ही बलि दी जाती है.'

एक ऑडिशन में मिलने के बाद आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. उन्होंने 24 नवंबर, 2016 को गौरव खन्ना के होमटाउन कानपुर में शादी की.

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