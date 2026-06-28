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कंफर्म: शादी के 10 साल 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना से आकांक्षा चमोला लेंगी तलाक, 'Lock Upp' में कहा- 1 साल से...

आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना ( Etv Bharat )

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और उनके पति गौरव खन्ना शादी के 10 साल बाद तलाक लेने जा रहे हैं. चमोला ने नेटफ्लिक्स पर शुरू हुए 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान अलग होने की बात बताई. आकांक्षा ने यह बात तब बताई जब उन्हें एक गुप्त राज शेयर करने का मौका मिला. इस अचानक हुए खुलासे से 'लॉक अप' के होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख हैरान रह गए. नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जब कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने शो के इंट्रोडक्शन राउंड के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. 'एक्सपोज' कार्ड टास्क में कंटेस्टेंट्स से कहा गया कि वे अपने या अपने साथ रहने वाले दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में कोई राज बताएं. आकांक्षा ने बताया, 'तो, मैं और गौरव डिवोर्स ले रहे हैं'. उन्होंने आगे बताया, 'हम पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और यह बात पब्लिक नहीं हुई थी. लेकिन अब...' इतना कहते ही वह भावुक हो गईं. उन्होंने कहा, 'तो, यही मेरा राज है.'