2026 में छा रहीं कॉमेडी फिल्में, ओपनिंग वीकेंड में कमाल कर चुकीं ये मूवीज, लिस्ट में देखें कौन-कौन सी फिल्म शामिल
2026 में बॉलीवुड की तीन बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. आइए जानें इनके बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 5:49 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों के लिए साल 2026 की शुरुआत शानदार रही है. बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तीन बड़ी कॉमेडी फिल्में 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई की और यह संकेत दिया है कि दर्शकों का रुझान आज भी हल्की-फुल्की मनोरंजक फिल्मों की ओर है.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 2026 में रिलीज हुई बॉलीवुड की तीन बड़ी कॉमेडी फिल्मों 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' का आंकड़ा शेयर किया है. यह आंकड़ा उनके ओपनिंग वीकेंड तक की कमाई का है.
'भूत बंगला' का कलेक्शन
'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर पेड प्रीव्यू के साथ शुरुआत की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसने पेड प्रीव्यू से 3.50 करोड़ रुपये का का कलेक्शन किया था. वहीं, ओपनिंग डे पर इसने 11.50 करोड़ रुपये कमाए. शनिवार और रविवार को इसके कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया. दूसरे दिन इसने 18 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 21.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.
इस तरह, 'भूत बंगला' ने गुरुवार के पेड प्रीव्यू शो समेत अपने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 65.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म को पहले दिन से ही दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसका असर इसके शुरुआती कलेक्शन में साफ दिखाई दिया.
'वेलकम टू द जंगल' की कमाई
'वेलकम टू द जंगल' ने भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'वेलकम 3' ने पेड प्रीव्यू से 3.93 करोड़ रुपये कमाए थे. ओपनिंग डे पर इसने 14.80 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. वहीं, दूसरे और तीसरे दिन उछाल के साथ इसने क्रमशः 20.19 करोड़ रुपये और 24.55 करोड़ रुपये कमाए.
इसने प्रीव्यू शो सहित ओपनिंग वीकेंड में अनुमानित 65.83 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का प्रदर्शन 'भूत बंगला' के बेहद करीब रहा, जिससे दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देखने को मिली.
'धमाल 4' का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन
'धमाल 4' की बात करें तो इस फिल्म ने बिना किसी प्रीव्यू शो के बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की. रिपोर्ट्स के अनुसार, अजय कुमार की फिल्म ने पहले दिन 13.72 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 22.48 करोड़ रुपये और 28.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इस तरह इसने केवल शुक्रवार से रविवार के बीच लगभग 67.21 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन दर्ज किया.
इस तरह तीनों फिल्मों में 'धमाल 4' का तीन दिवसीय वीकेंड कलेक्शन सबसे अधिक रहा. हालांकि, 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' के आंकड़ों में गुरुवार के प्रीव्यू शामिल हैं, इसलिए तीनों फिल्मों के कलेक्शन की सीधी तुलना करते समय इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है.
फिलहाल शुरुआती वीकेंड के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि 2026 में कॉमेडी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है और दर्शक इस तरह की फिल्मों को भरपूर समर्थन दे रहे हैं.