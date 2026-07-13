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2026 में छा रहीं कॉमेडी फिल्में, ओपनिंग वीकेंड में कमाल कर चुकीं ये मूवीज, लिस्ट में देखें कौन-कौन सी फिल्म शामिल

धमाल 4 ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों के लिए साल 2026 की शुरुआत शानदार रही है. बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तीन बड़ी कॉमेडी फिल्में 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई की और यह संकेत दिया है कि दर्शकों का रुझान आज भी हल्की-फुल्की मनोरंजक फिल्मों की ओर है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 2026 में रिलीज हुई बॉलीवुड की तीन बड़ी कॉमेडी फिल्मों 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' का आंकड़ा शेयर किया है. यह आंकड़ा उनके ओपनिंग वीकेंड तक की कमाई का है. 'भूत बंगला' का कलेक्शन

'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर पेड प्रीव्यू के साथ शुरुआत की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसने पेड प्रीव्यू से 3.50 करोड़ रुपये का का कलेक्शन किया था. वहीं, ओपनिंग डे पर इसने 11.50 करोड़ रुपये कमाए. शनिवार और रविवार को इसके कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया. दूसरे दिन इसने 18 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 21.50 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इस तरह, 'भूत बंगला' ने गुरुवार के पेड प्रीव्यू शो समेत अपने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 65.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म को पहले दिन से ही दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसका असर इसके शुरुआती कलेक्शन में साफ दिखाई दिया.