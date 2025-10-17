ETV Bharat / entertainment

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग हुई है. मौके से एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान जामने आया है.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 9:58 AM IST

मुंंबई: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे एक बार फिर से गोलीबारी का शिकार हुआ है. गुरुवार, 16 अक्टूबर को कप्स कैफ पर अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की हैं. इस घटना के कुछ घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है, जिसमें बताया गया कि इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है. वहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी का भी बयान सामने आया है.

एसपीएस ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अधिकारियों को गुरुवार तड़के 3:45 बजे शहर के न्यूटन पड़ोस में 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक से फायरिंग की खबर मिली. पुलिस ने देखा की कैफे पर कई बार फायरिंग की गई हैं, जिससे कैफे को नुकसान भी पहुंचा है. एसपीएस के बयान में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी कैफे के अंदर ही थे. राहत की बात है कि किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची हैं.

बयान के मुताबिक, 'एसपीएस फ्रंटलाइन इनवेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम' और 'इंटीग्रेटेड फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन सर्विस' घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में सहायता करेगी. उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच जारी है. बता दें, इससे पहले कैफे पर 10 जुलाई और 7 अगस्त को गोलीबारी हुई थी. इस घटना के बाद इस माह की शुरुआत में कैफे फिर से खुला था.

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक किसी कुलवीर सिद्धू ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में लिखा है, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज सरे स्थित कैप्स कैफे में हुई गोलीबारी मैंने, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने की है. हमें आम जनता से कोई द्वेष नहीं है. जो लोग हमारे कर्जदार हैं या हमें धोखा दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाएगी. बॉलीवुड के जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें भी तैयार रहना चाहिए, गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं.'

हालांकि गोलीबारी के दौरान कर्मचारी परिसर के अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है. कपिल शर्मा और उनकी टीम ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. जुलाई के बाद से यह तीसरी बार है जब कपिल के रेस्टोरेंट को गोलीबारी का निशाना बनाया गया है. पहला हमला 10 जुलाई को हुआ था. दूसरा हमला 8 अगस्त को हुआ था.

