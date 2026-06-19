कॉकटेल 2 X रिव्यू: कैसी है शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की लव ट्रायंगल फिल्म, जानें
शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना पहली बार किसी फिल्म में साथ में नजर आ रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद: सिनेप्रेमियों के बीच 14 साल पहले आई फिल्म 'कॉकटेल' एक कल्ट फिल्म बन गई थी और अब निर्देशक होमी अदजानिया 'कॉकटेल 2' लेकर वापस आ गए हैं. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म आखिरकार आज 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और देखते ही देखते साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई.
फिल्म को लेकर महीनों से जबरदस्त चर्चा चल रही थी. फैंस यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या सीक्वल 2012 की उस हिट फिल्म की तरह जादू बिखेर पाएगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी ने अभिनय किया था. सोशल मीडिया पर शुरुआती रिएक्शन को देखते हुए लगता है कि कॉकटेल 2 ने बड़ी संख्या में दर्शकों का दिल जीत लिया है.
कई दर्शकों ने फिल्म के रोमांस पर केंद्रित होने का स्वागत किया, ऐसे समय में जब एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हावी हैं. कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने फिल्म को "ताजा और हल्का रोमांटिक" बताया और बॉलीवुड में गायब रही सुखद रोमांटिक कॉमेडी की ऊर्जा को वापस लाने के लिए इसकी प्रशंसा की.
#OneWordReview...#Cocktail2: WINNER.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 18, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️
More than lives up to expectations... Solid performances, superb music, stunning visuals, and captivating writing – this film scores on all fronts. #Cocktail2Review
Get ready to be surprised... Yes, #Cocktail2 is a love… pic.twitter.com/2Kc0g13gnG
Kriti Sanon’s screen presence in the Cocktail 2 movie completely overshadowed Rashmika.— 𝐳𝐚𝐲𝐝 (@MaheshFallout) June 19, 2026
Honestly, even top-tier Alpha actresses like Alia Bhatt and Sharvari can’t compete with her level of charm and charisma.#KritiSanon #RashmikaMandanna #Cocktail2 pic.twitter.com/u9Dv0xE7UM
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को चार स्टार दिए और इसे "विजेता" बताया. अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा, "कॉकटेल 2 में दमदार अभिनय, शानदार संगीत, मनमोहक सीन और आकर्षक लेखन है'. उन्होंने फिल्म की अनिश्चितता की भी प्रशंसा की और कहा कि हालांकि यह एक प्रेम त्रिकोण के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन यह इस शैली से जुड़े आम घिसे-पिटे विचारों से बचती है.
#KritiSanon arrives with a BANG and literally puts life into #Cocktail2 🔥#ShahidKapoor seems to be overacting, not really as himself, but the director had made him to do so#RashmikaMandanna continues FK-up with her accent after #Goodbye #Chhaava #Thamma - this time Gender…— $@M (@SAMTHEBESTEST_) June 19, 2026
हालांकि, अभिनय ही ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है. तीनों मुख्य कलाकारों में से कृति सsनन ने दर्शकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. एक दर्शक ने लिखा, "कृति सsनन की दमदार पेशकश ने रश्मिका को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'. एक अन्य यूजर ने कहा, 'कृति सेनन धमाकेदार एंट्री करती हैं और 'कॉकटेल 2' में जान डाल देती हैं'.
#Cocktail2 First Half Done and it seems Dinesh ye film sirf #Kritisanon ke liye banaya hai— Harsh (@Bollywo55613934) June 19, 2026
Although #Shahidkapoor looking so good that i would say he could be idol face for all kind of love story #Rashmikamandana bechari sirf mazaak ke liye film me hai she has no aura
कई दर्शकों ने इसे कृति के अब तक के सबसे दमदार प्रदर्शनों में से एक बताया. कुछ लोगों को तो यह भी लगा कि फिल्म उनके किरदार को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है. पहले भाग को देखने के बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक में लिखा, 'दिनेश, ये फिल्म सिर्फ कृति सैनन के लिए बनाई है'.
It’s interval : #cocktail2 is a fresh breezy romantic lovely film with cocktail fun very well directed and very well performed by @shahidkapoor @iamRashmika @kritisanon it will be loved by #GenZs and all, all over ! Congrats @MaddockFilms— Rajeev Chaudhari (@rajeevcreations) June 19, 2026
शाहिद कपूर के अभिनय को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं. जहां कई लोगों ने उनके आकर्षक प्रेमी-प्रेमिका अवतार और पर्दे पर उनकी मौजूदगी की प्रशंसा की, वहीं कुछ लोगों को कुछ सीन में खूबसूरत अभिनय लगा. एक दर्शक ने टिप्पणी की, "शाहिद कपूर इतने अच्छे लग रहे हैं कि वे किसी भी प्रेम कहानी के लिए आदर्श चेहरा हो सकते हैं।"
#Cocktail2 1st half done...— Movie_Reviews (@MovieReview_Hub) June 19, 2026
All Gloss, no substance...Absurd, Dull and Boring screenplay...
OG Cocktail was relatable, #Cocktail2 is for Juhu Bandra...#KritiSanon full on glamourous mode...#RashmikaMandanna accent 🤢#ShahidKapoor doesnt have much to do...apart from his…
वहीं, मुख्य कलाकारों में रश्मिका मंदाना को सबसे ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. कई यूजर्स ने उनके हिंदी उच्चारण और लहजे पर सवाल उठाए हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, 'रश्मिका को अपने उच्चारण को लेकर अभी भी परेशानी हो रही है," जबकि एक अन्य ने दावा किया कि उनके किरदार में एक स्थायी छाप छोड़ने की पर्याप्त गुंजाइश नहीं थी.
कुछ दर्शकों को लगा कि फिल्म में शैली पर गहराई से ज़्यादा जोर दिया गया है. एक दर्शक ने पहले भाग को "सिर्फ दिखावा, सारहीन" बताया, जबकि दूसरे ने कहानी को "बेहद साधारण" कहा. कुल मिलाकर, शुरुआती प्रतिक्रिया काफी हद तक सकारात्मक है. दर्शक फिल्म के रिश्तों पर आधारित आधुनिक दृष्टिकोण, मनमोहक दृश्यों और लोकप्रिय संगीत का आनंद ले रहे हैं.