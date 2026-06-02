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'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज, प्यार-दोस्ती और शादी के बीच फंसते दिखें शाहिद कपूर, कृति या रश्मिका कौन होगी उनकी दुल्हन?

'कॉकटेल 2' का ट्रेलर ( Poster )

हैदराबाद: 'कॉकटेल 2' को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी उत्साह को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने आज, 2 जून को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें फ़ैन्स को उस मस्ती, हलचल और इमोशनल ट्विस्ट की झलक मिली, जिनका उन्हें इंतजार है. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं. यह लोकप्रिय 'कॉकटेल' सीरीज का सीक्वल है. फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने में अब बस दो हफ्ते ही बचे हैं, ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने मुंबई में एक शानदार लॉन्च इवेंट में आखिरकार 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. पहले इसे 29 मई को रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे आज, 2 जून को रिलीज किया गया है. मेकर्स ने ट्रेलर को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है. 3 मिनट 1 सेकंड के ट्रेलर में प्यार, दोस्ती और शादी की कहानी की झलक दिखाई गई है. ट्रेलर एक शाहिद कपूर के वॉयसओवर के साथ शुरू होता है, जिसमें वह कहते हैं, जब रिश्ता नया होता है न तब वह एक्साइटिंग होता, क्योंकि वह नया होता है. नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नई होती हैं. पुराने दोस्तों की वहीं कहानियां सुन-सुनकर हम पक जाते हैं. लेकिन उस फटी हुई टी-शर्ट की तरह होता है, जिसमें हम रोज रात सुकून से होते हैं. पर प्यार जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन रह जाता है.'