'कॉकटेल 2': शादी के बाद रश्मिका की नई फिल्म से बड़ा अपडेट, 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू में दिखेगा शाहिद-कृति संग फर्स्ट लुक

शुक्रवार (13 मार्च) को, कॉकटेल 2 के मुख्य तीनों कलाकारों ने फिल्म से अपना पहला पोस्टर जारी किया और फिल्म की रिलीज डेट और फर्स्ट लुक के बारे में बताया. इस तिकड़ी ने बताया कि फिल्म का फर्स्ट लुक अगले हफ्ते बुधवार, 18 मार्च को आएगा.

'कॉकटेल 2' सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले सीक्वल में से एक रही है. लंबे इंतजार के बाद, मेकर्स ने आखिरकार यह कंफर्म कर दिया है कि दुनिया को तीन बिल्कुल अलग-अलग पर्सनैलिटी वाली यह तिकड़ी एक नए एडवेंचर के लिए एक साथ कब देखने को मिलेगी.

हैदराबाद: मैडॉक फिल्म्स ने शुक्रवार, 13 मार्च को नई तिकड़ी के साथ 'कॉकटेल 2' के बारे में अपडेट साझा किया है. मेकर्स ने रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर और कृति सेनन की धुंधली झलक के साथ फिल्म की रिलीज डेट और फर्स्ट लुक का खुलासा किया है.

पोस्टर शेयर करते हुए स्टार कास्ट ने कैप्शन में लिखा है, 'ज्यादा जानकारी के लिए, इस बुधवार, 18 मार्च को सिनेमाघरों में जाएं.' फिल्म का फर्स्ट लुक रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के पेड प्रीव्यू के साथ आएगा. पोस्टर पर लिखा था, 'फर्स्ट लुक इस बुधवार को. सिर्फ सिनेमाघरों में. 'कॉकटेल 2' 19 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'

इसके अलावा, फिल्ममेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है. मेकर्स ने बताया है कि 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज होगी, जो इस गर्मी के मौसम को और भी खास बना देगी.

शेयर किए गए फर्स्ट पोस्टर में, शाहिद, रश्मिका और कृति एक गर्मी के दिन, समुद्र किनारे के पास एक कार में पोज देते दिख रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि वे बीच पर छुट्टियों का मजा ले रहे हैं. फिल्म की कहानी के बारे में अभी और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

बता दें, शादी के बाद रश्मिका मंदाना की यह पहली फिल्म होगी, जो सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'कॉकटेल 2' में वह शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. निर्देशक होमी अदजानिया 12 साल बाद इस सीक्वल का निर्देशन करने के लिए लौटे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी मुख्य भूमिका में थे.