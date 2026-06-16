ETV Bharat / entertainment

'कॉकटेल 2' को CBFC से मिली हरी झंडी, बोर्ड ने शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म को बिना किसी विजुअल कट के दी मंजूरी

'कॉकटेल 2' ने सेंसरशिप की प्रक्रिया पूरी कर ली है. फिल्म को सेंसर बोर्ड से बिना किसी विजुअल कट के मंजूरी मिली है.

Cocktail 2
'कॉकटेल 2' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल गई है. फिल्ममेकर्स के लिए ये खुशी की बात है कि इस फिल्म में कोई विजुअल कट नहीं लगाया गया है, लेकिन बोर्ड ने ऑडियो में कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में कोई विज़ुअल कट नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि फिल्म के सभी सीन, जिनमें रोमांटिक और इंटीमेट पल भी शामिल हैं, उन्हें उनके ओरिजिनल रूप में ही रखा गया है. हालांकि, सर्टिफिकेशन देने से पहले बोर्ड ने मेकर्स को ऑडियो से जुड़े कुछ बदलाव करने का निर्देश दिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, किए गए बदलावों में, फिल्म के सबटाइटल में दिख रहे एक अपशब्द को हटा दिया गया. एक और बदलाव के तहत, फिल्म में जहां भी 'अग्नि' शब्द आया था, उसे 'दीया' शब्द से बदल दिया गया है. बोर्ड ने 'ज्यू ऑन द रन' के रेफरेंस को हटाने के लिए भी कहा.

सर्टिफिकेशन ऑर्डर में यह नहीं बताया गया है कि इस फ्रेज का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था, जिससे यह साफ नहीं हो पाता कि यह किसी व्यक्ति, आर्ट के काम के लिए था, या कहानी में सिर्फ एक आम बात के तौर पर इस्तेमाल किया गया था.

इस तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'कॉकटेल 2' को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. सर्टिफिकेट के अनुसार, फिल्म की लंबाई 149.19 मिनट है. दूसरे शब्दों में, 'कॉकटेल 2' 2 घंटे, 29 मिनट और 19 सेकंड लंबी है.

19 जून को रिलीज होने वाली 'कॉकटेल 2' के मुख्य कलाकारों के करियर में यह एक अहम पड़ाव भी है. यह कृति के 12 साल के करियर की पहली 'एडल्ट-रेटेड' फिल्म है. जबकि रश्मिका के लिए, 'एनिमल' के बाद यह 'ए' सर्टिफिकेट वाली उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है. वहीं, शाहिद के लिए 'कमीने', 'उड़ता पंजाब', 'कबीर सिंह' और 'ओ'रोमियो' के बाद यह उनकी फ़िल्मों की लिस्ट में एक और 'एडल्ट-रेटेड' फिल्म जुड़ गई है.

'कॉकटेल 2' 2012 की हिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान ने काम किया था. ओरिजिनल फिल्म लंदन में रहने वाले तीन दोस्तों के बीच एक उलझे हुए लव ट्राएंगल (प्रेम त्रिकोण) पर आधारित थी.

पीक्वल की तरह ही, इस सीक्वल को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है, इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. मैडॉक के साथ-साथ, इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग की 'लव फिल्म्स' ने भी प्रोड्यूस किया है और इसमें प्रीतम चक्रवर्ती का संगीत है. सीक्वल को तरुण जैन और लव रंजन ने लिखा है.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

COCKTAIL 2
COCKTAIL 2 CBFC
COCKTAIL 2 CENSORSHIP
कॉकटेल 2
COCKTAIL 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.