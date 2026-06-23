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कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस: 100 करोड़ के इतने करीब शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, मंडे टेस्ट में हुई इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'कॉकटेल 2' दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. फिल्म अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी है और आज मंगलवार को रिलीज के पांचवें दिन में चल रही है. आलोचकों और दर्शकों से मिली-जुली रिव्यू के बावजूद, इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और सिर्फ चार दिनों में वर्ल्डवाइड 85 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि फिल्म ने पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट में कमाई में अपेक्षित गिरावट दर्ज की, फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक है. बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, कॉकटेल 2 ने भारत में चौथे दिन 9,785 शो में 6.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका नेट कलेक्शन अब 53.85 करोड़ रुपये है. ओवरसीज में, फिल्म ने सोमवार को 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 85.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और अब यह 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से 15 करोड़ रुपये से भी कम रह गई है.