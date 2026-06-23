कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस: 100 करोड़ के इतने करीब शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, मंडे टेस्ट में हुई इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार कॉकटेल 2 ने भारत में चौथे दिन 9,785 शो में 6.35 करोड़ रुपये का लाभ कमाया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 12:07 PM IST
हैदराबाद: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'कॉकटेल 2' दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. फिल्म अपनी रिलीज के चार दिन पूरे कर चुकी है और आज मंगलवार को रिलीज के पांचवें दिन में चल रही है. आलोचकों और दर्शकों से मिली-जुली रिव्यू के बावजूद, इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और सिर्फ चार दिनों में वर्ल्डवाइड 85 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
हालांकि फिल्म ने पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट में कमाई में अपेक्षित गिरावट दर्ज की, फिर भी यह हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक है.
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के अनुसार, कॉकटेल 2 ने भारत में चौथे दिन 9,785 शो में 6.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका नेट कलेक्शन अब 53.85 करोड़ रुपये है.
ओवरसीज में, फिल्म ने सोमवार को 1.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन 85.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और अब यह 100 करोड़ रुपये के आंकड़े से 15 करोड़ रुपये से भी कम रह गई है.
फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रतिक्रिया मिली और पहले वीकेंड में इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखी गई. पहले शुक्रवार को इस रोमांटिक कॉमेडी ने 16.20 करोड़ रुपये का सकल राजस्व और 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.
शनिवार को कुल कलेक्शन बढ़कर 19.50 करोड़ रुपये ग्रॉस और 16.25 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन हुआ, जो रविवार को बढ़कर 21.20 करोड़ रुपये ग्रॉस और 17.50 करोड़ रुपये नेट के शिखर पर पहुंच गया. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने पांचवें दिन खबर लिखे जाने तक 0.41 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.
|दिन
|वीकडे
|इंडिया नेट कलेक्शन
|दिन 1
|शुक्रवार
|13.50 करोड़ रुपये
|दिन 2
|शनिवार
|16.25 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन
|रविवार
|17.50 करोड़ रुपये
|चौथा दिन
|सोमवार
|6.35 करोड़ रुपये
|भारत का नेट कलेक्शन (4 दिन)
|—
|53.85 करोड़ रुपये
|भारत का कुल ग्रॉस कलेक्शन
|—
|64.56 करोड़ रुपये
|ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन
|—
|20.75 करोड़ रुपये
|वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
|—
|85.31 करोड़ रुपये
फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भी पार कर लिया है. इस दौरान इसने वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के भारत में हुए नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 50.60 करोड़ रुपये कमाए थे.
कॉकटेल 2 ने आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है , जो 51.35 करोड़ रुपये था. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं.
फिल्म की पटकथा लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है और दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले इसका निर्माण किया है.
यह फिल्म 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल की एक तरह से अगली कड़ी है , जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं.