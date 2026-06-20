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'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस: शाहिद, कृति और रश्मिका की तिकड़ी ने मचाया धमाल, पहले ही दिन हुई फिल्म मालामाल

फिल्म 'कॉकटेल 2' के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है

Cocktail 2 box office Collection Day 1
'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 10:43 AM IST

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हैदराबाद: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया.

सैकनिल्क के अनुसार, होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन लगभग 13.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.देशभर में 10,835 शो में चली इस फिल्म ने भारत में लगभग 16.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. जबकि विदेशों में इसका अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ रुपये रहा, जिससे पहले दिन का इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 20.20 करोड़ रुपये हो गया.

फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के लिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है और पहले सोमवार को इसके दीर्घकालिक भविष्य की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है. इस सप्ताह किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म की रिलीज न होने से कॉकटेल 2 को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे इसे टिकट खिड़कियों पर अपेक्षाकृत सहज प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.

कॉकटेल 2, 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने 10.47 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. हालांकि कॉकटेल 2 ने कुल कमाई के मामले में इस आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है, लेकिन महंगाई और टिकट की कीमतों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए तुलना थोड़ी जटिल हो जाती है. दर्शकों की संख्या और वास्तविक मूल्य के मामले में अपनी पहली फिल्म से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, सीक्वल को 18-19 करोड़ रुपये की ओपनिंग की आवश्यकता होती, जो कि अब संभव नहीं लगता.

कॉकटेल 2 के बारे में

यह कहानी दीया (रश्मिका मंदाना ) और कुणाल (शाहिद कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका दस साल पुराना रिश्ता तब उथल-पुथल में पड़ जाता है, जब उनकी पुरानी दोस्त एली ( कृति सैनन ) उनकी जिंदगी में दोबारा लौट आती है, जो एक सोची-समझी प्लान के रूप में शुरू होता है. वह जल्द ही अराजकता में बदल जाता है, जिससे भावनात्मक और अक्सर हास्यपूर्ण घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो जाती है जो तीनों के जीवन को बदल देती है. फिल्म में टीकू तलसानिया भी एक अहम भूमिका में हैं, साथ ही पुलकित सम्राट का एक कैमियो भी है.

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