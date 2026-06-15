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'कॉकटेल 2' एडवांस बुकिंग, डे 1 कलेक्शन, सर्टिफिकेट, रनटाइम समेत जानें शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म के बारे में सबकुछ

'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइए जानें फिल्म की एडवांस बुकिंग, रनटाइम, सर्टिफिकेशन और भी बहुत कुछ...

Cocktail 2
'कॉकटेल 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. कॉकटेल' एक बड़ी हिट थी और इसके सीक्वल से भी वैसी ही उम्मीदें हैं. नई कास्ट और नई कहानी के साथ, इसमें हंसी-मजाक और इमोशनल पल जरूर देखने को मिलेंगे. इस फिल्म की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर इस सीक्वल की टिकटों के लिए फैंस में होड़ मच गई है.

'कॉकटेल 2' एडवांस बुकिंग
फिल्म की एडवांस बुकिंग 14 जून को, यानी थिएटर में रिलीज़ होने से 5 दिन पहले, शुरू हो गई थी. टिकट की बिक्री की शुरुआत अच्छी रही है. सैकनिल्क के अनुसार, 15 जून शाम 3 बजे तक कॉकटेल 2' के 11,981 टिकट बिके है, जिससे 48.61 लाख रुपये की कमाई हुई है. अगर ब्लॉक सीटों को जोड़ा जाए, तो इसने अपने खाते में 1.81 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. वाले दिनों में इस संख्या में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

इस फिल्म की सबसे ज्यादा बुकिंग महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में हुई. महाराष्ट्र में 754 शो के लिए 11.09 लाख रुपये, गुजरात में 677 शो के लिए 4.84 लाख रुपये और दिल्ली में 596 शो के लिए 12.3 लाख रुपये का बिजनेस किया है.

'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 प्रिडिक्शन

'कॉकटेल 2' की एडवांस बुकिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर सकती है. मौजूदा ट्रेड को देखते हुए फिल्म ओपनिंग डे पर 10 से 12 करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकती है.

'कॉकटेल 2' सर्टिफिकेशन
'कॉकटेल 2' की सेंसर से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं. सीबीएफसी ने इसे 'A' रेटिंग दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पहली बार है जब कृति सेनन किसी 'एडल्ट्स ओनली' फिल्म में नजर आएंगी. रश्मिका की पिछली 'A' रेटेड फिल्म 'एनिमल' थी. शाहिद के लिए विशाल भारद्वाज की 'ओ'रोमियो' के बाद 'कॉकटेल 2' एक और 'A' रेटेड फिल्म है.

'कॉकटेल 2' के रनटाइम
'कॉकटेल 2' के रनटाइम की बात करें तो फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 30 मिनट तय किया गया है. लंबे समय से ऐसी अफवाहें थीं कि 'कॉकटेल 2' एक लेस्बियन लव स्टोरी है. हालांकि, फिल्म की टीम ने इन दावों को खारिज कर दिया है.

'कॉकटेल 2' की कहानी

यह फिल्म दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान वाली ओरिजिनल फिल्म की तरह ही एक लव ट्राएंगल पर आधारित है, लेकिन इस बार शादी का एंगल भी शामिल है. यह फिल्म दो लड़कियों और एक लड़के वाले सदाबहार कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में पेश करती है.

'कॉकटेल 2' की कहानी को अब तक छिपाकर रखा गया है. 3 जून को रिलीज़ हुए ट्रेलर से भी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, बस इतना समझ आता है कि इसमें बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेलर के बाद कृति और रश्मिका के किरदारों के बीच लेस्बियन सब-प्लॉट की अफवाहें उड़ने लगेंगी. इंस्टाग्राम पर सैकड़ों बॉलीवुड पेजों ने बिना सोचे-समझे इन अफवाहों को अपना लिया. हालांकि, एक प्रमोशन के दौरान टीम ने साफ कर दिया कि यह लेस्बियन की कहानी नहीं है.

'कॉकटेल 2' कास्ट
'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर (कुणाल के रोल में), कृति सेनन (एली के रोल में) और रश्मिका मंदाना (दिया के रोल में) हैं, यह फिल्म रोमांस, उथल-पुथल और ह्यूमर से भरी एक मॉडर्न लव ट्राएंगल की कहानी है. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म को तरुण जैन और लव रंजन ने लिखा है और इसका संगीत प्रीतम ने दिया है. यह फ़िल्म 19 जून, 2026 को रिलीज होगी.

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