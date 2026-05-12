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CM बनते ही थलपति विजय ने पूरे तमिलनाडु के 717 शराब के ठेकों पर लगवाया ताला, कमल हासन, विशाल ने की सराहना

कमल हासन, विजय, विशाल ( IANS )

हैदराबाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद, सी. जोसेफ विजय ने अपना पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया और पूरे राज्य में TASMAC की 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया. ये वो दुकानें हैं, जो पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों (स्कूल/कॉलेज) और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में आती हैं. कमल हासन और विशाल जैसे तमिल अभिनेताओं ने एक्स (ट्विटर) पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन सीएम की सराहना करने वाले एक्टर्स में से एक हैं. कमल हासन ने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'ऐसे समय में जब तमिल परिवार पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंडों के पास स्थित शराब की दुकानों को हटाए जाने की उम्मीद कर रहे थे, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री और भाई विजय ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद यह कदम उठाया है.' उन्होंने आगे लिखा है, 'शराब की बिक्री कभी भी सरकार का काम नहीं होना चाहिए. सरकार को शराब के प्रवाह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. तमिलनाडु सरकार को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. आज, इसकी शुरुआत 717 शराब की दुकानों को बंद करके की गई है. इस संख्या को और बढ़ाया जाना चाहिए. यह कार्रवाई जारी रहनी चाहिए.'