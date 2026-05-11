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'जन नायकन' की रिलीज से पहले देखें CM थलापति विजय की सोशल जस्टिस पर बेस्ड ये 5 दमदार फिल्में

एक्टर की आखिरी फिल्म जन नायकन रिलीज का इंतजार कर रही है, जिसकी कई बार रिलीज डेट टल चुकी है.

Thalapathy Vijay 5 Films On Social Justice
थलापति विजय की सोशल जस्टिस पर बेस्ड फिल्में (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 11, 2026 at 4:15 PM IST

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हैदराबाद: तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में उनकी पार्टी टीवीके ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और सरकार बनाई. विजय ने फिल्मी दुनिया से किनारा कर राजनीति में कदम रखा और उनका यह फैसला शत-प्रतिशत सही साबित हुआ है. कल तक जो फिल्मी पर्दे पर एक्शन कर रहे थे और अब वो राजनीति में अपना क्या करिश्मा दिखाते हैं, इसका इंतजार उनके चाहनेवालों को रहेगा. दूसरी तरफ एक्टर की आखिरी फिल्म जन नायकन रिलीज का इंतजार कर रही है, जिसकी कई बार रिलीज डेट टल चुकी है और अब कयास लगाया जा रहा है कि एक्टर की फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म सोशल जस्टिस और लोगों के कल्याण पर बेस्ड फिल्म है. इस फिल्म के रिलीज होने से पहले बात करेंगे थलापति विजय की ऊन 5 फिल्मों की जो सोशल जस्टिस पर बेस्ड हैं.

बिगिल (2019)

विजय थलापति की 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'बिगिल' एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है, जिसे एटली कुमार ने डायरेक्ट किया है. इसमें विजय ने माइकल (बिगिल) और उनके पिता रायप्पन का दोहरा किरदार निभाया है. कहानी माइकल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक फुटबॉलर से गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन बाद में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक महिला फुटबॉल टीम का कोच बनकर उसे जीत दिलाता है. फिल्म की कहानी महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड है, जो समाज में महिला शक्ति को आगे ले जाने का काम करती है.

सरकार (2018)

ए.आर मुरुगदास के निर्देशन में बनी फिल्म सरकार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया था. साल 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म से विजय ने तब तमिलनाडु की राजनीतिक सोच पर वार किया था. फिल्‍म में उनका किरदार सुंदर रामास्वामी का है, जो एक सफल NRI बिजनेसमैन था और सिर्फ वोट देने के लिए अपने घर वापस लौटता है. लेकिन पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद उसे बताया जाता है कि उसका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया है. इसमें चुनावी धोखाधड़ी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और एक ऐसे सिस्टम पर जोरदार हमला दिखाया गया है, जहां वोटरों को सिर्फ दिखावे की चीज समझा जाता है. फ‍िल्म के आखिर में सुंदर रामास्वामी सिर्फ अपने वोट के लिए ही नहीं लड़ता, बल्‍क‍ि इस भ्रष्‍ट तंत्र को सुधारने के लिए चुनाव लड़ता है. वह पेशेवर नेताओं के ख‍िलाफ खड़ा होता है और जीत भी हासिल करता है.

मर्सल (2017)

'मर्सल' (2017) एक तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें विजय ने तीन रोल (पिता और दो जुड़वां बेटे) किए हैं. फिल्म की कहानी मेडिकल इंडस्ट्री में मौजूद भ्रष्टाचार और गलत तरीकों के खिलाफ लड़ाई पर बेस्ड है, जहां एक ईमानदार डॉक्टर और एक जादूगर मिलकर अपने माता-पिता की मौत का बदला लेते हैं और हेल्थ सिस्टम को सुधारने का काम करते हैं. विजय ने वेत्री (जादूगर), डॉ. मारन (ईमानदार डॉक्टर), और वेट्रियन (मदुरै के ग्राम प्रधान) का रोल किया है. इस फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कैसे कुछ डॉक्टर और अस्पताल चिकित्सा को बिजनेस बनाकर गरीब मरीजों का शोषण करते हैं, इसका पर्दाफाश किया गया है. फिल्म का निर्देशन एटली कुमार ने किया है.

कथी (2014)

विजय की एक और सिस्टम पर प्रहार करने वाली फिल्म 'कथी' एक सामाजिक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो किसानों की दुर्दशा और कॉर्पोरेट लालच पर बेस्ड है. फिल्म में विजय ने दो रोल प्ले किए हैं. एक में वह चतुर चोर (कथीरेसन) और दूसरे में आदर्शवादी सामाजिक कार्यकर्ता (जीवानंथम) बने हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनी के खिलाफ गांव की कृषि भूमि को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं. जीवानंथम की जगह लेने के बाद, कथी को गांववालों के संघर्ष का पता चलता है, जो कॉर्पोरेट लालच के कारण आत्महत्या कर रहे हैं किसानों का दर्द समझ आता है. फिल्म का टर्निंग पॉइंट है कि कथीरेसन एक स्वार्थी अपराधी से बदलकर निस्वार्थ नेता बन जाता है, और किसानों के लिए लड़ता है. फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगदास ने किया है.

थमिझन (2002)

आखिर में बात करेंगे साल 2002 में रिलीज हुई मजीठ के निर्देशन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म थमिझन, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने लीड रोल प्ले किया था. फिल्म में विजय का रोल सूर्या का है, जो एक खुशमिजाज का है. उसका जीजा एक वकील है और इस वजह से सूर्या भी वकील बन जाता है. इधर, कुछ लोग केस के चलते सूर्या के जीजा का मर्डर कर देते हैं. इसके बाद सूर्या अपने जीजा की मौत का बदला लेने के साथ-साथ गरीबों को न्याय दिलाने का भी काम करता है और वह लोगों का मसीहा बन जाता है. फिर एक बड़े बिजनेसमैन के गुंडे एक गांव में दंगा भड़काते हैं और इसका आरोप सूर्या पर लगा देते हैं. सूर्या को भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने में उसे खूब पीटा जाता है. उसे अदालत में तलब किया जाता है और वह कानूनी रूप से लड़ता है, साथ ही भारत की न्यायिक प्रणाली में कई सुधारों का सुझाव भी देता है. सूर्या के रिहा होने के बाद, विलेन उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन जनता उसे बुरी तरह पीट देती है.

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