'फ्रेंड! तुम्हें किस बात का डर?': दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले ट्रेनें रद्द और लोगों को हिरासत में लिए जाने पर प्रकाश राज का आया रिएक्शन
दिल्ली में प्रदर्शन होने से पहले ट्रेनें रद्द और लोगों को हिरासत में लिए जाने पर प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 7:41 PM IST
हैदराबाद: कॉकरोच जनता पार्टी एक बार दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है. सीजेपी ने 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोगों को पहुंचने को कहा है. इस बीच खबर आई है कि दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है. वहीं, राजधानी में कई मेट्रो रेल सेवा भी बंद कर दी है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. पुलिस ने इसके लिए आयोजकों की तरफ से बहुत कम समय पहले सूचना देने, पहले दिए गए वादों को तोड़ने और पिछली बार उसी जगह पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया है. प्रदर्शन से पहले किए जा रहे पुलिस की कार्रवाई पर एक्टर प्रकाश राजा का रिएक्शन आया है, जिसमें वह सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले ट्रेनों के रद्द होने और लोगों को हिरासत में लिए जाने पर प्रकाश राज ने 'जयकांत शिक्रे' वाले अंदाज़ में प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'चिटिंग' बताया. एक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज, जो शुरू से ही 'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते रहे हैं, ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके इन खबरों पर बात की और अपनी हिट फिल्म 'सिंघम' का एक डायलॉग याद दिलाया, जिसमें उन्होंने विलेन जयकांत शिकरे का किरदार निभाया था.
Fraaand. Killing Democracy.. Denying Citizens to protest … Cheating karta hai tu #justasking https://t.co/e6v2URgYTB— Prakash Raj (@prakashraaj) October 9, 2026
उन्होंने कहा, 'इस देश के नागरिकों से वोट देने का अधिकार, चुनने का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, और अब जब देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप उन्हें विरोध करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. नागरिकों से विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है. ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है, विरोध स्थल पर जाते समय उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. पुलिस इजाजत नहीं दे रही है. कोर्ट कह रहा है कि इजाजत नहीं है.'
वह आगे कहते हैं, 'फ्रेंड! तुम्हें किस बात का डर है? क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है? तुम क्यों कांप रहे हो? तुम्हारे पैरों के नीचे क्या हिल रहा है? चीटिंग करता है, चीटिंग, नहीं चलेगा. बस पूछ रहा हूं.'