ETV Bharat / entertainment

'फ्रेंड! तुम्हें किस बात का डर?': दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले ट्रेनें रद्द और लोगों को हिरासत में लिए जाने पर प्रकाश राज का आया रिएक्शन

प्रकाश राज ( IANS )

हैदराबाद: कॉकरोच जनता पार्टी एक बार दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है. सीजेपी ने 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर लोगों को पहुंचने को कहा है. इस बीच खबर आई है कि दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है. वहीं, राजधानी में कई मेट्रो रेल सेवा भी बंद कर दी है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. पुलिस ने इसके लिए आयोजकों की तरफ से बहुत कम समय पहले सूचना देने, पहले दिए गए वादों को तोड़ने और पिछली बार उसी जगह पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कानूनी निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया है. प्रदर्शन से पहले किए जा रहे पुलिस की कार्रवाई पर एक्टर प्रकाश राजा का रिएक्शन आया है, जिसमें वह सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.