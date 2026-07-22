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CJP Protest: सपोर्ट ना करने पर भड़के कैटरीना कैफ के फैंस, एक्ट्रेस का 71K फॉलोअर्स वाला इंस्टा फैन पेज को बंद करने का किया एलान

मंगलवार, 21 जुलाई को, एक्ट्रेस के एक फैन पेज के एडमिन ने अनाउंस किया कि वे अपना इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर रहे हैं क्योंकि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहते जिसमें 'भारतीयों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत न हो'. इस इंस्टाग्राम फैन पेज का नाम 'katholic_fans' है और इसके 71,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

हैदराबाद: NEET पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्र जोर-शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के फैंस ने इस गंभीर मुद्दे एक्ट्रेस का सपोर्ट ना मिलने पर नाराजगी जताई है. इतना ही नहीं, उनके एक बड़े फैन पेज ने अपना काम बंद करने का ऐलान किया है.

इस फैन पेज ने एक्ट्रेस पर भारतीय छात्रों से जुड़े मामले पर आवाज न उठाने का आरोप लगाया है. जहां कुछ यूजर्स ने एडमिन के फैसले की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने कैटरीना के चुप रहने के अधिकार का बचाव करते हुए कहा कि सेलेब्रिटीज के लिए हर सार्वजनिक मुद्दे पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है.

फैन पेज ने पोस्ट पर कैटरीना की तस्वीर जोड़ते हुए लिखा है, ' राष्ट्र सर्वोपरि, मैं यह फैन पेज बंद कर रहा हूं. क्योंकि कैटरीना कैफ में भारतीयों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है. मैं बचपन से ही आपका फैन रहा हूं, लेकिन आप हम भारतीयों और उन छात्रों के लिए एक शब्द भी नहीं कह सकते जो आपको दिल से चाहते हैं. आपमें सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है. जब आप मुश्किल दौर में थे और हमने आपका साथ दिया, तब आपने हमें धोखा दिया. मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं और यह फैन पेज बंद कर रहा हूं. आप इसके लायक नहीं हैं.'

ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां कैटरीना कैफ ने अभी तक सीजेपी प्रदर्शनों के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, वहीं बॉलीवुड की कई अन्य हस्तियों ने खुलकर छात्रों का समर्थन किया है. इनमें दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, रितेश देशमुख, विजय वर्मा, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, अरिजीत सिंह और प्रकाश राज जैसे कलाकार शामिल हैं. शबाना आजमी और प्रकाश राज दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचकर छात्रों के साथ 'संसद चलो' में शामिल हुए थे. फिलहाल इन सितारों ने शिक्षा नीति को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है.