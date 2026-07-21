CJP Protest in Delhi: अरिजीत सिंह का छात्रों को सपोर्ट, जंतर-मंतर पहुंचीं दिशा पटानी की बहन, शेयर किया वीडियो
सीजीपी प्रोजेक्ट को लेकर मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह का रिएक्शन आया है. वहीं, दिशा पटानी की बहन खुशबू प्रोटेस्टर के बीच पहुंच गई हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 2:44 PM IST
हैदराबाद: 20 जुलाई को दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'चलो संसद' विरोध प्रदर्शन के दौरान मची अफरातफरी के बाद, मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह, दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी और विजय वर्मा ने छात्रों का समर्थन किया है. उनके ये बयान तब आए जब NEET में गड़बड़ियों और शिक्षा में सुधार की मांगों को लेकर सीजीपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे.
अरिजीत का प्राइवेट पोस्ट
21 जुलाई को अरिजीत सिंह ने अपने प्राइवेट एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर धड़ाधड़ पोस्ट डाले हैं. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'सही नहीं है. ये तो स्टूडेंट्स भी नहीं, शायद. पर सवाल अलग है. लीडर इतने दिनों से क्यों चुप था? उन लोगों को पहले ही सब सोल्व कर देना था. नही!! जबरदस्ती करेंगे हम सब लोग इगो, इगो खेलेंगे. इतना अव्यवस्था क्रिएट करने का मौका क्यों दिया गया? क्योंकि सबको पता था सीजीपी को कोई सीरियस ले नहीं रहा है. अव्यवस्था होगी तो अपने आप लॉ एंड ऑर्डर दिखाकर चैप्टर खत्म कर देंगे. फिर प्रोटेस्ट भी खत्म, मुद्दा भी खत्म. बाकी नए पास आउट स्टूडेंट्स तो खुश हैं. बस हो गया. अब तुम तुम्हारे काम, मैं अपने काम.'
एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'अरे, अब तो ये लोग यहां छात्रों की जान ले रहे हैं. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब क्या चल रहा है, भाई! क्या तुम लोग खुद को भगवान समझने लगे हो? सब कुछ याद रखा जाएगा. हर-हर महादेव. याद रखना. बदलाव ही एकमात्र सच है.'
दिल्ली पहुंची दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंची हैं. वह अपने इंस्टाग्राम पर प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्टर कर रही हैं. मंगलवार को उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, 'झलक दिखला जा.' पोस्ट में कुछ वीडियो एड किए गए हैं, जिनमें लोग अपनी आवाज उठाते दिख रहे हैं.
इससे पहले खुशबू 'संसद चलो' की झलकियां दिखाई थीं, जिसमें पुलिस को स्टूडेंट्स पर लाठी चलाते हुए दिखा गया है. इसके अलावा की कैसी स्थिति थी, वो देखने को मिली. इस पोस्ट को साझा करते हुए खुशबू ने कैप्शन में लिखा, 'घेरा पहले फिर पीटा हम लोगों को. यह एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होना चाहिए था. बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हो गए. यह मोक्रेसी नहीं है. वे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा. वे सब बहुत अच्छे बिहेवियर वाले थे. मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत मिसहैंडलिंग का सामना करना पड़ा है. सच में, उन्हें पीटने की कोई जरूरत नहीं थी.'
विजय ने अनफॉलो करने वालों को लगाई फटकार
सोमवार को विजय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रोटेस्टर की तस्वीरें और वीडियो शेयर कीं. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ईब आले ऊ.' अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने प्रतीक वत्स की 2021 की फिल्म 'ईब आले ऊ!' का पोस्टर भी शामिल किया.
अपनी अगली स्टोरी में, एक्टर ने एक GIF पोस्ट किया, जिसमें वह ड्रिंक पीते हुए, सनग्लासेस पहने और बिना किसी परेशानी के दिख रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'चुपचाप भी अनफॉलो कर सकते हो. सब बताना नहीं होता.' उन्होंने उन लोगों को फटकार लगाईं जो उन्हें अनफॉलो करने की धमकी दे रहे थे.
स्टूडेंट्स को मिला इन सितारों का समर्थन
सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी और प्रकाश राज भी थे, जो सीजीपी नेता अभिजीत दिपके और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे. वहीं, पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ, सोनू सूद, सोनाक्षी सिन्हा, एल्विश यादव, विशाल ददलानी, अनुराग कश्यप, सोहा अली खान, मुनव्वर फारूकी, शेखर सुमन, दीया मिर्जा, वीर दास समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स का समर्थन किया है.