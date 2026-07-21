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CJP Protest: छात्रों के समर्थन में आए यो यो हनी सिंह, गर्म माहौल देख 'मूनलाइट' का टीजर रिलीज टाली

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट हनी सिंह ( IANS )

हैदराबाद: यो यो हनी सिंह ने आज, 21 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है. कल जो कुछ हुआ, उससे सिंगर काफी परेशान दिखे. युवाओं को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने अपने आने वाले गाने का टीजर रिलीज पोस्टपोन कर दिया है. इससे पहले, उन्होंने अपने आने वाले 'मूनलाइट' म्यूजिकल की तारीख बताते हुए एक स्टोरी और पोस्ट शेयर की थी. जैसे ही विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, वैसे ही हनी सिंह भी समर्थन देने वाले दूसरे सेलेब्रिटीज के साथ शामिल हो गए. सिंगर और म्यूजिशियन यो यो हनी सिंह ने आज, 21 जुलाई को अपनी चुप्पी तोड़ी और भारत के युवाओं के प्रति अपना समर्थन दिया. उन्होंने 20 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली स्टोरी में अपने आने वाले गाने 'मूनलाइट' के रिलीज होने की जानकारी दी, जिसे आज सुबह 11 बजे रिलीज किया जाना था. जल्द ही, उन्होंने एक और स्टोरी और पोस्ट शेयर करके इसकी तारीख बदलकर 24 जुलाई कर दी. इसके बाद हनी सिंह ने इसकी असली वजह बताई. हनी सिंह का पोस्ट (Instagram)