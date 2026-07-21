CJP Protest: छात्रों के समर्थन में आए यो यो हनी सिंह, गर्म माहौल देख 'मूनलाइट' का टीजर रिलीज टाली
तमाम सितारों की तरह मशहूर सिंगर हनी सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर अपनी राय दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 7:37 PM IST
हैदराबाद: यो यो हनी सिंह ने आज, 21 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है. कल जो कुछ हुआ, उससे सिंगर काफी परेशान दिखे. युवाओं को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने अपने आने वाले गाने का टीजर रिलीज पोस्टपोन कर दिया है. इससे पहले, उन्होंने अपने आने वाले 'मूनलाइट' म्यूजिकल की तारीख बताते हुए एक स्टोरी और पोस्ट शेयर की थी. जैसे ही विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, वैसे ही हनी सिंह भी समर्थन देने वाले दूसरे सेलेब्रिटीज के साथ शामिल हो गए.
सिंगर और म्यूजिशियन यो यो हनी सिंह ने आज, 21 जुलाई को अपनी चुप्पी तोड़ी और भारत के युवाओं के प्रति अपना समर्थन दिया. उन्होंने 20 जुलाई को इंस्टाग्राम पर अपनी पहली स्टोरी में अपने आने वाले गाने 'मूनलाइट' के रिलीज होने की जानकारी दी, जिसे आज सुबह 11 बजे रिलीज किया जाना था. जल्द ही, उन्होंने एक और स्टोरी और पोस्ट शेयर करके इसकी तारीख बदलकर 24 जुलाई कर दी. इसके बाद हनी सिंह ने इसकी असली वजह बताई.
उन्होंने भारत के युवाओं को अमर कहा. सिंगर ने एक और स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने युवाओं और देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रिलीज को टाल दिया. उन्होंने भगवान महादेव से युवाओं को शक्ति देने की प्रार्थना की. उन्होंने अपनी बात 'जय हिंद' कहकर खत्म की.
हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'हमारे देश और भारत के युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने नए गाने 'मूनलाइट' का टीजर कुछ दिनों के लिए टाल रहा हूं. भोलेनाथ शक्ति इन बच्चों को. जय हिंद.'
सीजेपी और छात्रों को सपोर्ट करने वाले सिर्फ हनी सिंह ही नहीं है, इससे पहले कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर सीजेपी और भारत के युवाओं के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता जाहिर की है.
प्रकाश राज, सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी, दीया मिर्जा और सोनू सूद जैसे सभी लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपनी बात रखी. सोनाक्षी सिन्हा ने तो 'चलो संसद' मार्च में घायल हुए लोगों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी शेयर कीं. इसके अलावा मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह, विजय वर्मा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.