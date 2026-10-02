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CJP Mumbai Protest: अभिजीत दीपके से मिले नसीरुद्दीन शाह, CJP फाउंडर को लगाया गले, बोले- मेरा सौभाग्य है कि...

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह अभिजीत दिपके से मिले.

Naseeruddin Shah met Abhijeet Dipke
अभिजीत दिपके-नसीरुद्दीन शाह (@abhijeetdipke IG)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 5:24 PM IST

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हैदराबाद: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन से पहले दिपके फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2026 में शामिल हुए, जहां बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह उनसे मिले. एक्टर को देखकर दिपके हैरान रह गए. शाह ने उनके विरोध प्रदर्शन के प्रयासों की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया.

2 अक्टूबर को सीजेपी को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रहा है. वे सीईसी ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. पार्टी का कहना है कि यह विरोध चुनाव आयोग में असहमति के विवाद और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर है. सीजेपी ने एलान किया था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यह विरोध मुंबई से शुरू होकर भारत के अन्य शहरों तक भी फैल जाएगा.

इस मौके पर नसीरुद्दी शाह की मौजूदगी को समर्थन के तौर पर देखा गया. बाद में अभिजीत दिपके ने उनकी मुलाकात का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. दिपके ने इस दिग्गज अभिनेता को अपने साथ जुड़ते देख हैरानी भी जताई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शाह स्टेज पर आते हैं और दिपके को गले लगाते हैं. एक्टर सीजेपी फाउंडर से कहते हैं कि वह उनसे गले मिलने, हाथ मिलाने और उन्हें धन्यवाद कहने आए हैं. एक्टर दिपके से कहते हैं, 'मुझे तुमको गले लगाने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं तुमको शुक्रिया कहना चाहता हूं.' जवाब में दिपके कहते हैं, 'सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आप यहां आएंगे. यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा पल है.'

इस पर शाह उनसे कहते हैं, 'मुझे पता था कि आप यहां हैं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं.' एक्टर ने दिपके से यह भी कहा कि वह उनकी सलामती के लिए दुआ करते हैं और उनके काम की तारीफ की. शाह ने आगे कहा कि उन्हें दिपके और सीजेपी के सदस्यों पर बहुत गर्व है. शिवाजी पार्क में नसीरुद्दीन शाह और अभिजीत दिपके की इस शानदार मुलाकात ने अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

जावेद अख्तर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
दूसरी ओर, जावेद अख्तर ने सीजेपी के मुंबई प्रोटेस्ट वाले कमेंट पर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया. अपने एक्स हैंडल पोस्ट में फिल्म राइटर और गीतकार ने लिखा, 'मुझे बहुत खुशी है कि शिवाजी पार्क के कुछ निवासी शोर-शराबे से होने वाले प्रदूषण को लेकर संवेदनशील हो रहे हैं और अधिकारियों से आज शिवाजी पार्क में सीजेपी के प्रोटेस्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. मुझे सौ प्रतिशत यकीन है कि जब भी शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई जलसा होगा, तो वे उतनी ही या उससे भी ज्यादा सख्ती से यही आपत्ति जताएंगे.' ध्यान देने वाली बात है कि जावेद अख्तर ने अभिजीत दिपके और सीजेपी के 'जेल भरो आंदोलन' को अपना समर्थन दिया है.

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