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CJP Delhi Protest: छात्रों के सपोर्ट में सितारे, दिलजीत दोसांझ से सोनू सूद तक सेलेब्स ने कहा, सरकार बात जरूर सुनें

सीजेपी छात्र प्रदर्शन ( ANI/IANS )

हैदराबाद: बीती 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन की आंधी देखने को मिली, लेकिन यह आंदोलन छात्रों का अपने न्याय के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन था, जो पुलिस की बर्बरता के चलते तहस-नहस हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आंदोलन के वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस निहत्थे छात्र और उनके साथ आए देश के तमाम लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें घायल कर दिया. वायरल वीडियो देखने के बाद देश में रोष फैल गया है और वहीं, अब छात्रों के सपोर्ट में फिल्मी सितारे भी उतर आए हैं. सभी सितारों ने छात्रों और लोगों के साथ हुए सलूक पर दुख जताया है और सरकार से अनुरोध किया है कि वह छात्रों की बात जरूर सुने. दिलजीत दोसांझ का पोस्ट (Diljit Dosanjh IG Story) दिलजीत दोसांझ पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टास्टोरी पर लिखा है, आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ. छात्रों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था. मैं ऑथोरिटी से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों की बात जरूर सुने. लाखों की आवाज सब दी आवाज होती है. मुझपर पहले ही एंटी नेशनल का टैग कई बार लग चुका. और अब भी मुझे एंटी-नेशनल कहा जाएगा. किसान आंदोलन के बाद मैंने कई लीगल प्रॉब्लम सही है, जिसको मैं यहां बयां नहीं कर सकता. बाकी रब सब देख रहा है, बाबा भली करो. सोनू सूद (Sonu Sood IG Story) सोनू सूद