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CJP Delhi Protest: छात्रों के सपोर्ट में सितारे, दिलजीत दोसांझ से सोनू सूद तक सेलेब्स ने कहा, सरकार बात जरूर सुनें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरेच जनता पार्टी के साथ मिलकर छात्रों ने अपने हक के लिए आवाज हुई है.

CJP Delhi Protest
सीजेपी छात्र प्रदर्शन (ANI/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बीती 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन की आंधी देखने को मिली, लेकिन यह आंदोलन छात्रों का अपने न्याय के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन था, जो पुलिस की बर्बरता के चलते तहस-नहस हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आंदोलन के वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस निहत्थे छात्र और उनके साथ आए देश के तमाम लोगों पर लाठीचार्ज कर उन्हें घायल कर दिया. वायरल वीडियो देखने के बाद देश में रोष फैल गया है और वहीं, अब छात्रों के सपोर्ट में फिल्मी सितारे भी उतर आए हैं. सभी सितारों ने छात्रों और लोगों के साथ हुए सलूक पर दुख जताया है और सरकार से अनुरोध किया है कि वह छात्रों की बात जरूर सुने.

Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ का पोस्ट (Diljit Dosanjh IG Story)

दिलजीत दोसांझ

पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टास्टोरी पर लिखा है, आज जो हुआ बहुत बुरा हुआ. छात्रों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था. मैं ऑथोरिटी से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों की बात जरूर सुने. लाखों की आवाज सब दी आवाज होती है. मुझपर पहले ही एंटी नेशनल का टैग कई बार लग चुका. और अब भी मुझे एंटी-नेशनल कहा जाएगा. किसान आंदोलन के बाद मैंने कई लीगल प्रॉब्लम सही है, जिसको मैं यहां बयां नहीं कर सकता. बाकी रब सब देख रहा है, बाबा भली करो.

Sonu Sood
सोनू सूद (Sonu Sood IG Story)

सोनू सूद

गरीबों के मसीहा सोनू सूद ने भी छात्रों के समर्थन में एक पोस्ट जारी किया है. सोनू ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, हमारे छात्रों के लाठियां नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए.

सोनाक्षी सिन्हा

दबंग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा शुरू से ही छात्र प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं. अब उन्होंने प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, 20 जुलाई को कई लोगों की हड्डियां टूटी और देश का दिल भी टूटा, याद रखना'.

Riteish Genelia Post
रितेश जेनेलिया का पोस्ट (Riteish Genelia IG Post)

रितेश-जेनिलया देशमुख

एक्टर रितेश और उनकी स्टार वाइफ जेनेलिया ने भी अपनी-अपनी इंस्टास्टोरी पर लिखा है, हम एकजुटता से अपने देश के साथ खड़े हैं. उनकी आवाज सुनी चाहिए, बिना किसी डर, शोर और स्पष्टता से. लोकतंत्र जो कि देश की नींव आज टूटती हुई नजर आई. चलो उनकी सुनते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देश का युवा ही देश को आगे ले जाता है.

एल्विश यादव

यूट्यूब एल्विश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, ना तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूं और ना हीं कांग्रेस का, लेकिन छात्रों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत है. छात्र जो अपने असल मुद्दे के लिए सड़क पर उतरे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था. उनकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए. सरकार को इस मुद्दे पर उचित कदम उठाने की जरूरत है.

इनके अलावा शेखर सुमन, दीया मिर्जा, वीर दास और स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने भी छात्र प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है. वहीं, दिग्गज हिंदी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है.

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