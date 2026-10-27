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'CID' प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बी.पी. सिंह का निधन, फिल्ममेकर अशोक पंडित ने की पुष्टि

हैदराबाद: लोकप्रिय टेलीविजन शो 'सीआईडी' के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बी.पी. सिंह का 27 अक्टूबर 2026 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया. फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इस खबर की पुष्टि की. अशोक पंडित के मुताबिक, मंगलवार सुबह बी.पी. सिंह को हार्ट अटैक आया था.

आज, अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम पर बी.पी. सिंह की तस्वीर पोस्ट कर उनकी मौत की खबर दी. मेकर के निधन पर शोक जताते हुए अशोक पंडित ने लिखा, "आज सुबह तड़के एक बड़े हार्ट अटैक के कारण बेहतरीन प्रोड्यूसर-डायरेक्टर बी.पी. सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ.

अशोक पंडित ने नोट में अपने और बी.पी. सिंह के साथ अपने रिश्ते के बारे में जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि जब वे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब मैं उनके काफी करीब था. वे एक बेहतरीन इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. मनोरंजन जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा."

अशोक पंडित ने बी.पी. सिंह के शानदार करियर के बारे में बताया. उन्होंने अपने नोट में लिखा, "वे एक शानदार फिल्ममेकर थे, जिन्होंने अपने क्राइम शो 'सी.आई.डी.' और 'आहट' से पूरे देश को बांधे रखा. उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा."

फिल्ममेकर ने बी.पी. सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, "उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं." अशोक पंडित के अनुसार, बी.पी. सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी 28 अक्टूबर को किया जाएगा." उन्होंने बताया कि सीआईडी प्रोड्यूसर से संबंधित जानकारी जल्द ही देंगे.

बी. पी. सिंह का पूरा नाम बृजेंद्र पाल सिंह था. उनका जन्म 27 अप्रैल 1949 में देहरादून में हुआ था. उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपनी पढ़ाई की. उन्होंने कैनेडियन लड़की रेनू से शादी की थी.

करियर की बात करें तो बी.पी. सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 1973 में एक टीवी न्यूज चैनल में बतौर कैमरामैन के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने 'सिर्फ चार दिन' नाम की एक फिल्म बना. इस बीच उनकी दोस्ती इंस्पेक्टर जयंत वागले से हुई. इसके बाद उन्होंने स्पाई की दुनिया को लेकर काम करने का मन बना लिया. उन्होंने 'एक शून्य शून्य' नाम के टीवी सीरियल बनाया.

इसके बाद उन्होंने हॉरर टीवी सीरियल आहट पर काम शुरू किया, जिसका प्रसारण 1995 में हुआ. इस सीरियल को काफी पसंद किया. उसके बाद उन्होंने 1998 में C.I.D. नाम का शो लेकर आए. यह मुंबई में क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाली एक टीम पर आधारित टीवी शो था. यह भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टीवी सीरियल में से हैं. बी.पी. सिंह सीआईडी के सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस सीरियल में डी.सी.पी. शमशेर सिंह चित्रोले का भी रोल निभाया था.