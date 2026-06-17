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'द ओडिसी' का भारत में होगा प्रीमियर, फिर इंडिया आएंगे हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जानें कब

यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल ने आज 17 जून बुधवार की सुबह एलान किया कि मुंबई को इस साल 'द ओडिसी' के वर्ल्डवाइड प्रमोशन दौरे के पड़ावों में से एक के रूप में चुना गया है. भारत की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के साथ उन चार शहरों में से एक होगी जहां 'द ओडिसी' का प्रीमियर होगा. निर्माताओं ने एलान किया कि जुलाई में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए नोलन निर्माता एम्मा थॉमस और फिल्म के लीड स्टारकास्ट मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के साथ भारत में मौजूद रहेंगे.

हैदराबाद: ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन भारत आ रहे हैं. भारत में बड़ी संख्या में फैंस को आकर्षित करने वाले ये फिल्मकार अपनी मोस्ट अवेटेड पौराणिक ऐतिहासिक फिल्म 'द ओडिसी' के प्रीमियर के लिए भारत में आने वाले हैं. यह पहली बार होगा, जब नोलन की किसी फिल्म का प्रीमियर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में होगा.

फिल्म 'द ओडिसी' का भारत में प्रीमियर मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम मॉल स्थित पीवीआर आइकॉन आईमैक्स में होगा. तारीख की घोषणा अभी बाकी है. मेकर्स ने प्रेस रिलीज में लिखा है, 'यह दौरा फिल्म और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मकारों में से एक और प्रशंसित कलाकारों को देश में एक ऐतिहासिक प्रीमियर कार्यक्रम के लिए एक साथ ला रहा है'. द ओडिसी भारत में प्रीमियर होने वाली क्रिस्टोफर नोलन की पहली फिल्म होगी. हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन इससे पहले मार्च 2018 में मुंबई आए थे.

ओडिसी के बारे में सब कुछ

होमर के प्राचीन ग्रीक महाकाव्य 'द ओडिसी' पर आधारित इस फिल्म में मैट डेमन ने इथाका के राजा का किरदार निभाया है, जो ट्रोजन युद्ध के बाद एक खतरनाक घर वापसी यात्रा पर निकलते हैं. फिल्म में ऐनी हैथवे ने उनकी पत्नी पेनेलोप और टॉम हॉलैंड ने उनके बेटे टेलीमाकस का किरदार निभाया है. इनके अलावा रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, सामंथा मॉर्टन, जेंडाया और चार्लीज थेरॉन भी नजर आते हैं. 'द ओडिसी' की पटकथा और निर्देशन नोलन ने किया है, और इसका निर्माण एम्मा थॉमस और क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी कंपनी सिंकॉपी के लिए किया है.

इस महीने की शुरुआत में, डेमन ने 6 जून को कैलिफोर्निया में आयोजित 'एडॉप्ट-ए-पेट डे' कार्यक्रम में एक साक्षात्कार के दौरान इस परियोजना के बारे में बात की. अभिनेता ने कहा, 'यह अब तक की मेरी सबसे कठिन फिल्म थी. क्रिस को सब कुछ वास्तविक रूप में शूट करना पसंद है. इसलिए इसमें किसी भी तरह की ग्रीन स्क्रीन, कोई बनावटीपन या स्टूडियो का कोई उपकरण नहीं है'.

नोलन अपनी अधिकांश फिल्मों में प्रैक्टिकल इफैक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं. वे सीजीआई और वीएफएक्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं. 'द ओडिसी' में, फिल्म निर्माता ने प्राचीन ग्रीस को फिर से जीवंत करने के लिए एक बार फिर वास्तविक स्थानों और व्यावहारिक प्रभावों का सहारा लिया है. 'द ओडिसी' पूरी तरह से आईमैक्स कैमरों से शूट की गई पहली फिल्म है. यह फिल्म 17 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.