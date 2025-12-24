ETV Bharat / entertainment

क्रिसमस 2025: 'दैट क्रिसमस' से 'धनक' तक, पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ये मैजिकल और इंस्पायर्ड फिल्में

इस साल क्रिसमस पर हम पेरेंट्स के लिए कुछ खास फिल्में लेकर आएं है, जिन्हें उन्हें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए.

that christmas dhanak
'दैट क्रिसमस' / 'धनक' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 4:33 PM IST

हैदरबाद: क्रिसमस का मौका है और इस मौके को खास बनाने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं. यहां परिवार के साथ देखने के लिए बच्चों की सबसे अच्छी क्रिसमस फिल्में दी गई, जो आपकों क्रिसमस डे को स्पेशल बनाने में मदद कर सकती हैं.

'स्नो व्हाइट' (2025)
पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को डिज्नी फिल्म दिखाना चाहते हैं तो इस क्रिसमस आप 'स्नो व्हाइट' (लाइव एक्शन) फिल्म दिखा सकते हैं. डिज्नी की लाइव-एक्शन स्नो व्हाइट फिल्म इसी साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं.

1937 की क्लासिक एनिमेटेड कहानी 'स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स' पर आधारित, यह फिल्म एक राजकुमारी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बुरी सौतेली मां से भाग जाती है और सात बौनों से दोस्ती करके सुकून पाती है.

'ट्रू स्पिरिट'
'ट्रू स्पिरिट' 2023 की एक ऑस्ट्रेलियाई बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे सारा स्पिलेन ने डायरेक्ट किया है और स्पिलेन, कैथी रैंडल और रेबेका बैनर ने लिखा है. यह कहानी है ऑस्ट्रेलियाई टीनएजर जेसिका वॉटसन की, जिन्हें 2012 में युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था.

'दैट क्रिसमस'
रिचर्ड कर्टिस ने लव एक्चुअली में एक क्रिसमस क्लासिक देने के दो दशक बाद हॉलिडे ट्रीट दी है जिसका पूरा परिवार आनंद ले सकता है. 'दैट क्रिसमस' कर्टिस की बच्चों की किताबों की अपनी ट्रायोलॉजी पर आधारित है और यह परिवार और दोस्तों, प्यार और अकेलेपन, और एक बड़े बर्फीले तूफान के बारे में आपस में जुड़ी कहानियों की एक सीरीज है जो सांता सहित सभी के प्लान को बदल देता है.

'जिंगल जंगल: ए क्रिसमस जर्नी'
जिंगल जैंगल: ए क्रिसमस जर्नी एक मैजिक से भरा फैमिली म्यूजिकल फिल्म है. डेविड ई. टैलबर्ट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. यह कल्पना से भरी हॉलिडे फिल्म शानदार विजुअल्स और इंस्पायर करने वाले फैमिली मैसेज से भरी है. फिल्म के कॉस्ट्यूम और खिलौने स्टीमपंक स्टाइल में हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे.

'धनक'
क्या आपको 2016 में रिलीज हुई फिल्म धनक याद है? राजस्थान के रेगिस्तान में बनी इस कहानी में दो बच्चों ने लीड रोल निभाया था. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. कहानी बहुत इमोशनल थी. फिल्म का मुख्य किरदार, छोटू, अंधा था, और उसकी बहन उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए सब कुछ करती है. वह अपने भाई से वादा की होती है कि वह 9वें बर्थडे से पहले देख सकेगा. छोटू के किरदार को बहुत पसंद किया गया था.

