चिरंजीवी ने बताया अपनी सफलता का राज, कहा- आज मैं जो कुछ भी हूं, वो सिर्फ...

साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सफलता का राज बताया.

Chiranjeevi
चिरंजीवी (IANS)
Published : February 18, 2026 at 4:34 PM IST

हैदराबाद: चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के मशहूर स्टार हैं. तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. यहीं वजह है कि उन्हें आज, तेलुगु सिनेमा का मेगास्टार कहा जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि चिरंजीवी की सफलता के पीछे किसका हाथ है? अगर नहीं, तो मेगास्टार ने खुद इस राज से पर्दा हटा दिया है.

बुधवार, 18 फरवरी को चिरंजीवी ने अपनी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे का राज का खुलासा किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी सुरेखा के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की और बर्थडे विश किया. इन तस्वीरों की सीरीज के साथ उन्होंने एक प्यारा-सा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सफल जिंदगी के बारे में बात की.

चिरंजीवी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'सुरेखा को जन्मदिन की बधाई, जो मेरी ज़िंदगी के हर कदम पर मेरे साथ रही है. 20 फरवरी, 1980 को जब हमारी शादी हुई थी, तब से तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत रही हो. आज हम तुम्हारा जन्मदिन और अपनी शादी की सालगिरह एडवांस से मना रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा दिल शुक्रगुजार हो गया है.'

परिवार में सुरेखा की अहमियत को बताते हुए चिरंजीवी ने आगे लिखा, 'तुम हमारे परिवार की रीढ़ हो, जो हम सबको प्यार से बांधी हुई हो. तुमने मेरे परिवार के सदस्यों को अपने जैसा अपनाया, हर पल उनके साथ खड़ी रहीं, और मेरे माता-पिता की सच्ची बेटी बनीं, उन्होंने तमको बहुत ही प्यार से अपनाया.'

इसके बाद गॉडफादर एक्टर ने अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने नोट में लिखा, 'अगर कोई मुझसे मेरी सफलता का राज पूछे, तो वह मेरा टैलेंट या कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि वह तुम हो. क्योंकि तुमने हर जिम्मेदारी को चुपचाप मजबूती से निभाया, इसलिए मैं अपने प्रोफेशन पर पूरी तरह फोकस कर सका.'

उन्होंने आखिरी में लिखा, 'हर मुश्किल में, हर खुशी में, तुम ही हो जो हमें एक साथ रखती हो. तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो, मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, मेरी शांति हो. आज तुम्हारे जन्मदिन पर, और जैसे-जैसे हमारी शादी की सालगिरह नजदीक आ रही है, मैं दिल से यह कहना चाहता हूं- मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हारी वजह से हूं. मेरे सारे प्यार के साथ, हमेशा और हमेशा के लिए.'

चिरंजीवी और सुरेखा की शादी की बात करें तो इस जोड़ी ने 20 फरवरी, 1980 को शादी रचाई थी. इस कपल की दो बेटियां, सुष्मिता और श्रीजा, और एक बेटा, राम चरण है, जो टॉलीवुड में एक जाने-माने एक्टर हैं.

