ETV Bharat / entertainment

किस कोरियोग्राफर ने की सलमान खान की जमकर तारीफ, 'भाईजान' को बताया 'गोल्डन हार्ट बॉय'

चिन्‍नी प्रकाश ने आगे बताया, 'लेकिन मेरे लिए सलमान एक ‘सेवियर’ हैं, जब भी मेरे पास काम नहीं होता था, मैं उन्हें मैसेज करता था, ‘सलमान, मुझे काम चाहिए, और वो तुरंत एक्शन लेते थे, मुझे आज भी याद है, मैं थाईलैंड में एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मैंने उन्हें वो मैसेज भेजा और फिर शूट में इतना बीजी हो गया कि बात को भूल गया'.

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर चिन्‍नी प्रकाश ने कहा, 'मैंने सलमान खान की दूसरी फिल्म से लेकर कई फिल्मों में उनके साथ काम किया है. गोविंदा के बाद मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में सलमान के साथ की हैं, मेरे लिए वो एक ‘गोल्डन हार्ट बॉय’ हैं, हां, उनका अपना स्टाइल है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, अगर कोई डांस स्टेप उन्हें सही न लगे, तो आपको वो बदलना पड़ता है, यही उनका तरीका है'.

हैदराबाद: सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो अपने बड़े दिल के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है. हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज कोरियोग्राफर चिन्‍नी प्रकाश ने सलमान की तारीफ करते हुए बताया कि वह बेहद मददगार इंसान हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक बार सलमान खान ने तब उन्हें काम दिया था जब उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी.

सलमान खान को मैसेज भेजने के बाद, चिन्‍नी प्रकाश को खुद सलमान का कॉल आया, जिसमें उन्होंने उन्हें काम ऑफर किया, उन्होंने कहा, 'मुझे सलमान का फोन आया कि तुरंत आ जाओ, कल से तुम बिग बॉस डायरेक्ट करोगे, उस वक्त शो शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा, ‘तुम कल से डायरेक्टर हो, वापस आ जाओ’ वो ऐसे इंसान हैं, जो ज़्यादा नहीं सोचते, बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सलमान जैसा कोई नहीं है'.

चिन्‍नी ने आगे कहा, 'अगर किसी को मदद की जरूरत हो, तो सलमान सबसे पहले पहुंचते हैं, कम से कम मेरे लिए तो हमेशा ऐसा ही रहा है, सलमान एक मददगार इंसान हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, काम नहीं है या पैसों की जरूरत है, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे, यही है वो सलमान जिन्हें मैं जानता हूं, मेरे लिए वो एक ‘सेवियर’ हैं, बाकी लोगों के लिए वो क्या हैं, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें, उनके परिवार और उनके भाइयों को उनकी दूसरी फिल्म के वक्त से जानता हूं'.

उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्शन के ऑफर दिए थे, जो मैंने नहीं लिए लेकिन बात वो नहीं है, आज भी वो मुझे डायरेक्शन के लिए बुलाते हैं, भले ही फिल्म का डायरेक्टर पहले से तय हो, वो सच में भगवान के भेजे हुए इंसान हैं, हर किसी का दिल उनके जैसा बड़ा नहीं हो सकता, बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, कोरियोग्राफर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा'.

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है, दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है.