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चाइनीज फिल्म स्टार देव रतूड़ी बनाएंगे उत्तराखंडी फिल्में, केमसोर स्टूडियो किया शुरू, स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका

देव रतूड़ी अब उत्तराखंड में रहकर फिल्में बनाएंगे ( Etv Bharat )

देहरादून: चीनी फिल्मों में धमाकेदार रोल अदा करने वाले एक्टर देव रतूड़ी अब उत्तराखंडी फिल्मों में भी शानदार आगाज कर रहे हैं. देव रतूड़ी ने केमसोर स्टू़डियोज नाम से अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है. दरअसल, अभी तक प्रवासी उत्तराखंडी के रूप में उत्तराखंड आने वाले देव रतूड़ी ने न सिर्फ अपना ठिकाना उत्तराखंड बना लिया है, बल्कि उन्होंने देहरादून में केमसोर फिल्म स्टूडियो की शुरुवात भी कर दी है. इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व डीजीपी अनिल के रतूड़ी ने स्टूडियो के उद्घाटन पर देव रतूड़ी के प्रयासों की सराहना की.

चीन से लौटे देव रतूड़ी, केमसोर स्टूडियो किया शुरू: खासबात ये है कि अभिनेता देव रतूड़ी ने अपने फिल्म स्टूडियो का नाम केमसोर रखा है. केमसोर दरअसल देव रतूड़ी के गांव केमरिया सौड़ को मिलाकर बनाया गया है. देव रतूड़ी ने अपने गांव से ही अपने उत्तराखंड के लिए काम करने की शुरुआत की. केमसोर स्टूडियो सिर्फ फिल्म निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड के एक्टरों को प्रशिक्षण भी देगा. स्टूडियो ने इस काम के लिए विशेष रूप से मुंबई से हर्षल पंवार को बुलाया है. हर्षल पंवार बॉलीवुड में एक्टिंग कोच हैं और अब वो उत्तराखंडी अभिनेताओं को प्रशिक्षण देंगे. उद्घाटन के दौरान पंवार ने कहा कि उत्तराखंड में ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन ये ग्लोबल नहीं जा पा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस स्टूडियो के माध्यम से उनका प्रयास न सिर्फ अच्छे एक्टर इंडस्ट्री को देने का है, बल्कि अच्छी फिल्में भी बनानी हैं. ऐसी फिल्में जो ग्लोबल लेवल पर भी चमक सकें.