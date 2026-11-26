चाइनीज फिल्म स्टार देव रतूड़ी बनाएंगे उत्तराखंडी फिल्में, केमसोर स्टूडियो किया शुरू, स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मौका
देव रतूड़ी की सफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उनके बारे में चीन के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 10:08 AM IST
देहरादून: चीनी फिल्मों में धमाकेदार रोल अदा करने वाले एक्टर देव रतूड़ी अब उत्तराखंडी फिल्मों में भी शानदार आगाज कर रहे हैं. देव रतूड़ी ने केमसोर स्टू़डियोज नाम से अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है. दरअसल, अभी तक प्रवासी उत्तराखंडी के रूप में उत्तराखंड आने वाले देव रतूड़ी ने न सिर्फ अपना ठिकाना उत्तराखंड बना लिया है, बल्कि उन्होंने देहरादून में केमसोर फिल्म स्टूडियो की शुरुवात भी कर दी है. इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व डीजीपी अनिल के रतूड़ी ने स्टूडियो के उद्घाटन पर देव रतूड़ी के प्रयासों की सराहना की.
चीन से लौटे देव रतूड़ी, केमसोर स्टूडियो किया शुरू: खासबात ये है कि अभिनेता देव रतूड़ी ने अपने फिल्म स्टूडियो का नाम केमसोर रखा है. केमसोर दरअसल देव रतूड़ी के गांव केमरिया सौड़ को मिलाकर बनाया गया है. देव रतूड़ी ने अपने गांव से ही अपने उत्तराखंड के लिए काम करने की शुरुआत की. केमसोर स्टूडियो सिर्फ फिल्म निर्माण ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड के एक्टरों को प्रशिक्षण भी देगा. स्टूडियो ने इस काम के लिए विशेष रूप से मुंबई से हर्षल पंवार को बुलाया है. हर्षल पंवार बॉलीवुड में एक्टिंग कोच हैं और अब वो उत्तराखंडी अभिनेताओं को प्रशिक्षण देंगे. उद्घाटन के दौरान पंवार ने कहा कि उत्तराखंड में ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन ये ग्लोबल नहीं जा पा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस स्टूडियो के माध्यम से उनका प्रयास न सिर्फ अच्छे एक्टर इंडस्ट्री को देने का है, बल्कि अच्छी फिल्में भी बनानी हैं. ऐसी फिल्में जो ग्लोबल लेवल पर भी चमक सकें.
अब उत्तराखंडी फिल्में बनाएंगे देव रतूड़ी: टिहरी के छोटे से गांव से चीन तक का सफर तय करने वाले देव रतूड़ी ने इस स्टूडियो को देवभूमि को समर्पित किया है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देव रतूड़ी ने कहा कि-
इस स्टूडियो के जरिए हम बॉलीवुड स्तर की फिल्मों का निर्माण पहाड़ में ही करना चाहते हैं. इसके लिए स्टूडियो के जरिए उत्तराखंडी फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक पर काम करने वाले हैं. इसकी शुरुआत हमने कर भी दी है. इस फिल्म स्टूडियो के बैनर तले पहली फिल्म 1994 के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित होगी. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म का पोस्टर भी लॉन्च किया है. यह फिल्म रामपुर तिराहा कांड की सच्ची घटना को परदे पर उतारेगी. मूल रूप से यह फिल्म हिंदी भाषा में बनेगी.
-देव रतूड़ी, चीनी फिल्म एक्टर एवं फाउंडर, केमसोर स्टूडियो-
देव रतूड़ी 1994 के रामपुर तिहारा कांड पर फिल्म बना रहे: देव रतूड़ी ने कहा कि वो रामपुर तिराहा कांड की कहानी सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रखना चाहते. इस फिल्म को पूरे देश में रिलीज किया जाएगा और बाद में इसे उत्तराखंडी भाषाओं में भी दिखाया जाएगा. इस फिल्म की खासियत ये है कि ये पूरी फिल्म न सिर्फ उत्तराखंडी पृष्ठभूमि पर होगी, बल्कि इसमें काम करने वाले निर्देशक से लेकर एक्टर तक, सभी उत्तराखंडी होंगे. इस फिल्म के जरिए उनकी कोशिश उत्तराखंड के कलाकारों को बड़ा मंच देने की है. क्योंकि रामपुर तिराहा कांड पर फिल्म के बाद उत्तराखंडी भाषाओं में भी फिल्में बनाई जाएंगी. साथ ही म्यूजिक और वेब सीरीज का निर्माण भी किया जाएगा.
फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो से फिल्म इंस्टीट्यूट की तैयारी: देव रतूड़ी ने कहा कि वर्तमान समय में फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन का टेक्निकल काम अधिकतर मुंबई में ही होता है. उत्तराखंड में ऐसी सुविधा नहीं मिलती है. लेकिन आने वाले दिनों में केमसोर स्टूडियो पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हर टेक्निकल काम करने में भी सक्षम होगा. इससे उत्तराखंडी फिल्म निर्माता ही नहीं बल्कि हमारा फिल्म उद्योग भी लाभान्वित होगा. साथ ही आने वाले दो-तीन साल के भीतर यह फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो से फिल्म इंस्टीट्यूट में तब्दील हो जाएगी. उत्तराखंड में अच्छी फिल्में बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बॉलीवुड, दक्षिण भारत और दूसरे राज्यों से काफी पीछे हैं. ऐसे में सभी के प्रयासों से उत्तराखंडी फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाने का प्रयास करना चाहते हैं.
ये होगी 'द उत्तराखंड स्टोरी': केमसोर स्टूडियोज की पहली फिल्म 'द उत्तराखंड स्टोरी' पर काम भी शुरू कर दिया है. फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी ने फिल्म की जानकारी देते हुए कहा कि-
ये फिल्म 1994 में हुए रामपुर तिराहा कांड और उसके बाद के 32 सालों की कहानी बताती है. ये फिल्म इस सवाल के ईर्द-गिर्द घूमती है कि साल 1994 की घटना के बाद आखिर क्या-क्या हुआ. इस फिल्म में उन लोगों की कहानी भी दिखाई जाएगी, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था लेकिन उनकी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंच पाई.
-अनुज जोशी, निदेशक, फिल्म द उत्तराखंड स्टोरी-
चीन के फिल्म उद्योग का बड़ा नाम हैं देव रतूड़ी: देव रतूड़ी का चीन के फिल्म उद्योग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम है. टिहरी गढ़वाल जिले के केमरिया सौर गांव के रहने वाले देव रतूड़ी का सफर संघर्षों भरा रहा. उन्होंने चीन में अपने करियर की शुरुआत एक वेटर के रूप में की थी. बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से चीन में अंबर पैलेस नाम से भारतीय सांस्कृतिक रेस्तरां की चेन शुरू की. साथ ही उन्होंने चीन की फिल्मों में कई प्रमुख रोल निभाने शुरू किए. उन्होंने चीन के कई प्रतिष्ठित निर्देशक और एक्टरों के साथ काम किया है.
देव रतूड़ी के बारे में चीन के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है: देव रतूड़ी की सफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उनके बारे में चीन के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है. अब देव रतूड़ी ने चीन के साथ ही अपनी रेस्तरां चेन को भारत में भी शुरू कर दिया है. इसकी शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम में अपना पहला रेस्तरां अंबर पैलेस खोलकर की है. रेस्तरां कारोबार के साथ ही अब वो उत्तराखंडी फिल्म उद्योग में भी कदम रख रहे हैं.
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