छपरा से बॉलीवुड तक का सफर! 'पब्लिक का हीरो' में मुख्य भूमिका में दिखेंगी ऋषिका सिंह चंदेल
छपरा की ऋषिका सिंह चंदेल अब 'पब्लिक का हीरो' फिल्म में शक्ति कपूर मिमोह चक्रवर्ती के साथ मुख्य भूमिका निभाएंगी. धनंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट
Published : August 9, 2026 at 2:00 PM IST
छपरा: बिहार के छपरा की बेटी और टेलीविजन अभिनेत्री ऋषिका सिंह चंदेल अब बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. टीवी की दुनिया में ‘दामिनी’ के किरदार से पहचान बनाने वाली ऋषिका अब हिंदी फिल्म ‘पब्लिक का हीरो’ में लीड एक्ट्रेस की भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म बनकर तैयार है जिसके बाद बीते 7 अगस्त को इसका पोस्टर और टीजर लॉन्च किया गया. इसके बाद फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है.
छपरा से सफर की शुरुआत: दहियावां, पंकज सिनेमा के समीप रहने वाली ऋषिका सिंह चंदेल ने छपरा से अपने सफर की शुरुआत की और अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा के एसडीएस पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने जगदम कॉलेज, छपरा से उच्च शिक्षा हासिल की. ऋषिका ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी प्राप्त की है. इसके अलावा उन्होंने जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री (MJMC) की पढ़ाई भी पूरी की है.
टीवी से शुरू हुआ सफर: ऋषिका सिंह चंदेल ने टेलीविजन के कई कार्यक्रमों में काम किया है. दूरदर्शन के चर्चित शो ‘नई सोच’ में उन्होंने ‘दामिनी’ का किरदार निभाया, जिससे उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली. इसके बाद ‘लव पंती’ में उन्होंने ‘सरिता’ की नकारात्मक भूमिका निभाकर अपने अभिनय का अलग पक्ष दिखाया. अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर ऋषिका ने अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया.
बड़े कलाकारों के साथ आएंगी नजर: अभिनय के साथ ऋषिका विज्ञापन की दुनिया में भी काम कर चुकी हैं. वह Bank of Baroda और Tata Capital के विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं. टेलीविजन और विज्ञापन के बाद अब उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर कदम बढ़ाया है. फिल्म ‘पब्लिक का हीरो’ में ऋषिका के साथ मिमोह चक्रवर्ती, विशाल त्रिपाठी और अभिनेता शक्ति कपूर सहित कई कलाकार नजर आएंगे.
"ये किरदार मेरे लिए चैलेंजिंग तो था ही पर आप लोगों को मेरी ये फिल्म देखकर अच्छा लगेगा. मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि फिल्म की क्यूरोसिटी खत्म हो जाएगी. पर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि फिल्म को देखें और अपना प्यार दें."- ऋषिका सिंह चंदेल, अभिनेत्री
रिलीज के लिए करना होगा इंतजार: फिल्म का निर्माण शारदा त्रिपाठी ने किया है. फिल्म का पोस्टर और टीजर 7 अगस्त को जारी किया गया है. हालांकि, फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों को अभी इंतजार करना होगा.हालांकि फिल्म बनकर लगभग तैयार है. सिर्फ पोस्ट-प्रोडक्शन से जुड़े कुछ काम बाकी है.
स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा: छपरा से निकलकर मुंबई के मनोरंजन जगत तक पहुंची ऋषिका का सफर स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला है. टीवी की ‘दामिनी’ के बाद अब बड़े पर्दे पर लीड एक्ट्रेस के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है. ‘पब्लिक का हीरो’ ऋषिका के अभिनय करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है.
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