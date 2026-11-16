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'रामायण' में 1 या 2 नहीं इस एक्टर ने प्ले किए पूरे 7 किरदार, 'रावण' के पिता का भी किया रोल, क्या आपने पहचाना?

चेतन हंसराज ( IMAGE/IANS )

हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण सिर्फ अपने कलेक्शन से ही नहीं, बल्कि अपने कलाकारों से भी पहचानी जा रही है. फिल्म में तकरीबन 40 किरदार हैं, जिन्हें अलग-अलग एक्टर्स ने बखूबी निभाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक्टर ने रामायण में एक नहीं बल्कि 7 किरदारों को निभाया है. इसमें एक सबसे बड़ा किरदार रावण के पिता महर्षि विश्रवा का रोल भी है. जिस कलाकार ने अकेले रामायण में 7 किरदार निभाए हैं, वो एक टॉप टीवी एक्टर है और कई फिल्मों में बतौर विलेन नजर आ चुका है. चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये टैलेंटेड एक्टर.

राजा माली का किया रोल

दरअसल, यहां बात कर रहे हैं 54 साल के एक्टर चेतन हंसराज की. उन्होंने एक इंटरव्यू जब उन्हें इस रोल के लिए कन्फर्म किया गया तो अपना पहला रिएक्शन याद करते हुए चेतन ने बताया, 'ईमानदारी से कहूं तो, जब मुझे इसके लिए कन्फर्म किया गया, तो मुझे बस ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी चीज पर काम कर रहा हूं. इसके साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारी भी आई. क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है, इसलिए आपको इसमें किसी भी रोल को हजार परसेंट देना होगा'. रोल को लेकर क्या सोच रहे थे? एक्टर को शुरू से ही पता था कि उनका कैरेक्टर दर्शकों के लिए फिल्म की दुनिया का पहला इंट्रोडक्शन होगा. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म मेरे सीक्वेंस से शुरू होगी, इसलिए मुझे पता था कि मुझे अच्छी तैयारी करनी होगी. मैंने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और रोल के लिए शेप में आ गया. जब उन्होंने मुझे लुक दिखाया, तो मैंने सोचा, 'वाह, यह एपिक होने वाला है. राजा माली जैसा दिखना एक बात थी, लेकिन मैं यह पक्का करना चाहता था कि मेरी परफॉर्मेंस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करे'. उन्होंने आगे कहा, 'डायरेक्टर और इसमें शामिल सभी लोग मुझसे कहते रहे कि यह एपिक होना चाहिए. मैंने अपनी 15 दिनों की शूटिंग के दौरान यही सोचा. मैंने हर पल अपना मिलियन परसेंट दिया क्योंकि यह फिल्म की ओपनिंग थी. यह आगे आने वाली हर चीज के लिए टोन सेट करता है'. सबकुछ अंदरखाने में था- एक्टर चेतन के लिए, डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ काम करना क्रिएटिव फ्रीडम और कैरेक्टर की इमोशनल जरूरतों की समझ वाला अनुभव था. रामायण एक्टर ने कहा, 'जब मैंने उनके साथ काम किया, तो बहुत रिलैक्स्ड था. वह चिल आउट थे और मेरे कैरेक्टर को समझते थे और मुझे उसे कैसे निभाना है. सब कुछ अंदर से था. अगर आप इसे महसूस नहीं करते हैं, तो यह बाहर नहीं आएगा. मुझे खुद को यह महसूस करने के लिए ट्रेन करना पड़ा कि मैं राजा माली हूं और आगे क्या हो रहा है, यह सब समझूं. यहां तक ​​कि जब आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हों या गैंडे की सवारी कर रहे हों, तब भी सब कुछ मायने रखता है. उस पल में आप कैसा महसूस करते हैं, यह मायने रखता है'. VFX और टेक्नोलॉजी को देख हुए दंग