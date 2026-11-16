'रामायण' में 1 या 2 नहीं इस एक्टर ने प्ले किए पूरे 7 किरदार, 'रावण' के पिता का भी किया रोल, क्या आपने पहचाना?
यह एक्टर टीवी पर अपनी खलनायकी के लिए जाना जाता है और कई फिल्मों में विलेन बन चुका है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 5:21 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण सिर्फ अपने कलेक्शन से ही नहीं, बल्कि अपने कलाकारों से भी पहचानी जा रही है. फिल्म में तकरीबन 40 किरदार हैं, जिन्हें अलग-अलग एक्टर्स ने बखूबी निभाया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक्टर ने रामायण में एक नहीं बल्कि 7 किरदारों को निभाया है. इसमें एक सबसे बड़ा किरदार रावण के पिता महर्षि विश्रवा का रोल भी है. जिस कलाकार ने अकेले रामायण में 7 किरदार निभाए हैं, वो एक टॉप टीवी एक्टर है और कई फिल्मों में बतौर विलेन नजर आ चुका है. चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये टैलेंटेड एक्टर.
राजा माली का किया रोल
दरअसल, यहां बात कर रहे हैं 54 साल के एक्टर चेतन हंसराज की. उन्होंने एक इंटरव्यू जब उन्हें इस रोल के लिए कन्फर्म किया गया तो अपना पहला रिएक्शन याद करते हुए चेतन ने बताया, 'ईमानदारी से कहूं तो, जब मुझे इसके लिए कन्फर्म किया गया, तो मुझे बस ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी चीज पर काम कर रहा हूं. इसके साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारी भी आई. क्योंकि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है, इसलिए आपको इसमें किसी भी रोल को हजार परसेंट देना होगा'.
रोल को लेकर क्या सोच रहे थे?
एक्टर को शुरू से ही पता था कि उनका कैरेक्टर दर्शकों के लिए फिल्म की दुनिया का पहला इंट्रोडक्शन होगा. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि फिल्म मेरे सीक्वेंस से शुरू होगी, इसलिए मुझे पता था कि मुझे अच्छी तैयारी करनी होगी. मैंने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा और रोल के लिए शेप में आ गया. जब उन्होंने मुझे लुक दिखाया, तो मैंने सोचा, 'वाह, यह एपिक होने वाला है. राजा माली जैसा दिखना एक बात थी, लेकिन मैं यह पक्का करना चाहता था कि मेरी परफॉर्मेंस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करे'. उन्होंने आगे कहा, 'डायरेक्टर और इसमें शामिल सभी लोग मुझसे कहते रहे कि यह एपिक होना चाहिए. मैंने अपनी 15 दिनों की शूटिंग के दौरान यही सोचा. मैंने हर पल अपना मिलियन परसेंट दिया क्योंकि यह फिल्म की ओपनिंग थी. यह आगे आने वाली हर चीज के लिए टोन सेट करता है'.
सबकुछ अंदरखाने में था- एक्टर
चेतन के लिए, डायरेक्टर नितेश तिवारी के साथ काम करना क्रिएटिव फ्रीडम और कैरेक्टर की इमोशनल जरूरतों की समझ वाला अनुभव था. रामायण एक्टर ने कहा, 'जब मैंने उनके साथ काम किया, तो बहुत रिलैक्स्ड था. वह चिल आउट थे और मेरे कैरेक्टर को समझते थे और मुझे उसे कैसे निभाना है. सब कुछ अंदर से था. अगर आप इसे महसूस नहीं करते हैं, तो यह बाहर नहीं आएगा. मुझे खुद को यह महसूस करने के लिए ट्रेन करना पड़ा कि मैं राजा माली हूं और आगे क्या हो रहा है, यह सब समझूं. यहां तक कि जब आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हों या गैंडे की सवारी कर रहे हों, तब भी सब कुछ मायने रखता है. उस पल में आप कैसा महसूस करते हैं, यह मायने रखता है'.
VFX और टेक्नोलॉजी को देख हुए दंग
रामायण टीम ने अनरियल इंजन बैकग्राउंड और प्री-रेंडर्ड एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे एक्टर्स को पूरी तरह से ब्लू स्क्रीन के सामने परफॉर्म करने के बजाय सेटिंग के कुछ हिस्सों को विज़ुअलाइज करने में मदद मिली. चेतन ने यह भी बताया कि कैसे VFX टीम ने कास्ट को उस दुनिया की कल्पना करने में मदद की जिसमें वे शूटिंग कर रहे थे. वे हर टेक के बाद बैकग्राउंड के प्री-रेंडर्ड वर्जन देख सकते थे, जिससे उन्हें बेहतर अंदाजा हुआ कि उनके सीन तैयार फिल्म में कैसे दिखेंगे. उन्होंने कहा, 'इससे हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम असल में उस दुनिया का हिस्सा थे. हम सिर्फ एक नीली स्क्रीन के सामने खड़े नहीं थे. पूरा प्रोसेस काफी इमर्सिव था.
एक्टर पर काम कर रहे 4 हजार लोग
जब उन्होंने फाइनल फिल्म देखी तो विज़ुअल इफेक्ट्स का काम कितना बड़ा था, यह भी साफ हो गया. उन्होंने कहा, 'मेरे सीक्वेंस पर दो साल से VFX का काम चल रहा था. सिर्फ उस सीक्वेंस पर 3,000 से 4,000 लोग काम कर रहे थे. उन्होंने हर एक डिटेल को महत्व दिया, और यह दिखता भी है'. चेतन ने यह भी बताया कि फिल्म में उनका योगदान राजा माली से कहीं ज्यादा था. उन्होंने खारा और दूषण समेत कई दूसरे किरदारों के लिए मोशन कैप्चर किया.
7 किरदारों को आसानी से निभाया
एक्टर ने बताया, 'मैंने कई किरदार भी निभाए. मैंने करीब छह और किरदारों के लिए मोशन कैप्चर किया. मैंने आखिरी लड़ाई वाले सीन में खर और दूषण का रोल किया, जिसमें दोनों भाई राम का पीछा करते हैं. वह सीन जहां श्री राम बवंडर में तीर चलाते हैं और सब कुछ रोशन हो जाता है, वह बहुत बढ़िया था. ये वो सीन हैं जो सच में आपके दिमाग में रहते हैं'.
को-स्टार संग कैसा रहा अनुभव ?
उन्होंने रावण के रोल में यश के साथ-साथ रवि और साई पल्लवी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई भी रावण का रोल यश जितना अच्छा कर सकता था. रवि जबरदस्त थे, और साई पल्लवी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की. कास्टिंग बहुत सही तरीके से की गई थी. उन्होंने इन लोगों को कास्ट करने में बहुत समय लिया है'. जब उनसे पूछा गया कि क्या दर्शक उन्हें रामायण पार्ट 2 में किसी और किरदार के तौर पर वापस देखेंगे , तो चेतन ने उम्मीद जताई और कहा, 'मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि आप देखेंगे'.