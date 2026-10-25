शेफ दामू उर्फ डॉ. के. दामोदरन का निधन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है पद्म श्री विजेता का नाम
'शेफ दामू' के नाम से मशहूर डॉ. के. दामोदरन का आज सुबह चेन्नई में निधन हो गया. वह 72 वर्ष के थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2026 at 1:18 PM IST
चेन्नई: जाने-माने शेफ, शिक्षाविद और टेलीविजन पर्सनालिटी डॉ. के. दामोदरन, जिन्हें 'शेफ दामू' के नाम से भी जाना जाता है, का 25 अक्टूबर 2026 को चेन्नई में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया. बताया जा रहा था कि वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. शेफ वेंकटेश भट ने उनके निधन पर शोक जताया है.
डॉ. के. दामोदरन ने भोजन के शौकीनों, शेफ बनने की चाह रखने वालों और टेलीविजन दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया. उन्हें रेस्तरां प्रबंधन और पाक कला में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पाक विशेषज्ञ होने का गौरव हासिल है. साल 2010 में, उन्होंने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार खाना बनाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था.
शेफ दामु उन हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने पाक-कला को केवल एक पेशे के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के नजरिए से देखा. उनका असली नाम के. दामोदरन है. उनका जन्म 3 सितंबर 1954 को चेन्नई में हुआ था. बचपन से ही खाने-पीने और खाना पकाने में गहरी रुचि रखने वाले दामु ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर भारत के सबसे जाने-माने पाक-कला विशेषज्ञों में से एक का मुकाम हासिल किया.
उन्होंने चेन्नई के तारामाणि स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई की. इसके बाद, उन्होंने कॉमर्स और मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की. साल 2004 में, मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की. इस क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले वे पहले भारतीय पाक विशेषज्ञ (कुलिनरी एक्सपर्ट) हैं.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1977 में तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की. बाद में पाक कला और शिक्षा के क्षेत्र में कई पदों पर काम किया. पाक कला को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दिखाया कि किस तरह आसान तरीके से स्वादिष्ट खाने तैयार किए जा सकते हैं.
उन्होंने 'पोधिगई' और कई अन्य तमिल टीवी चैनलों पर खाना पकाने की कला से जुड़े शो पेश किए. उन्होंने विजय टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कुक विद कोमाली में जज की भूमिका निभाकर युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की. अपने कुकिंग शो के जरिए उन्होंने लोगों को खाना बनाने की बारीकियों से परिचित कराया और पारंपरिक खानों की खासियतों को उजागर किया.
दिसंबर 2010 में, लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक खाना बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना उनके जीवन का एक अहम पड़ाव रहा. उन्होंने कुल 24 घंटे 30 मिनट और 12 सेकंड तक खाना पकाया और 617 अलग-अलग तरह के व्यंजन तैयार किए. इसके अलावा, उनके नाम अन्य उपलब्धियों के भी रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें दुनिया का सबसे लंबा डोसा और करी डिश का सबसे बड़ा हिस्सा तैयार करना शामिल है.
उनकी पाक-कला संबंधी उपलब्धियों में 2012 में मदुरै में लगभग 48.4 फीट लंबा डोसा तैयार करना और 2014 में सिंगापुर में लगभग 6000 किलोग्राम वजन वाली एक विशाल करी डिश बनाना शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने खाना पकाने के विषय पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें आम लोगों के लिए कुकबुक से लेकर कैटरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकें तक शामिल हैं. इसमें पारंपरिक तमिल खानों और दक्षिण भारतीय की खाद्य संस्कृति के बारे में बताया गया है.
उन्होंने कई देशों में तमिलनाडु के पारंपरिक व्यंजनों को पहुंचाया है. इसके अलावा, उन्होंने स्कूलों की मिड-डे मील योजना के मेनू को बेहतर बनाने में योगदान दिया. उन्होंने मिड-डे मील के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया और कैटरिंग की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों को रोजगार पाने में मदद की. पाक कला के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले.
2021 में लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. 2025 में, शेफ दामु को 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है.