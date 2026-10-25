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शेफ दामू उर्फ डॉ. के. दामोदरन का निधन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है पद्म श्री विजेता का नाम

शेफ दामू ( ETV Bharat )

चेन्नई: जाने-माने शेफ, शिक्षाविद और टेलीविजन पर्सनालिटी डॉ. के. दामोदरन, जिन्हें 'शेफ दामू' के नाम से भी जाना जाता है, का 25 अक्टूबर 2026 को चेन्नई में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया. बताया जा रहा था कि वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे. शेफ वेंकटेश भट ने उनके निधन पर शोक जताया है.

डॉ. के. दामोदरन ने भोजन के शौकीनों, शेफ बनने की चाह रखने वालों और टेलीविजन दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया. उन्हें रेस्तरां प्रबंधन और पाक कला में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पाक विशेषज्ञ होने का गौरव हासिल है. साल 2010 में, उन्होंने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार खाना बनाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था.

शेफ दामु उन हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने पाक-कला को केवल एक पेशे के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के नजरिए से देखा. उनका असली नाम के. दामोदरन है. उनका जन्म 3 सितंबर 1954 को चेन्नई में हुआ था. बचपन से ही खाने-पीने और खाना पकाने में गहरी रुचि रखने वाले दामु ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर भारत के सबसे जाने-माने पाक-कला विशेषज्ञों में से एक का मुकाम हासिल किया. उन्होंने चेन्नई के तारामाणि स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई की. इसके बाद, उन्होंने कॉमर्स और मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की. साल 2004 में, मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की. इस क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले वे पहले भारतीय पाक विशेषज्ञ (कुलिनरी एक्सपर्ट) हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1977 में तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की. बाद में पाक कला और शिक्षा के क्षेत्र में कई पदों पर काम किया. पाक कला को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दिखाया कि किस तरह आसान तरीके से स्वादिष्ट खाने तैयार किए जा सकते हैं.