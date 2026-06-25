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'पठानों से कहना 'चौहान' आ रहा है', पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर अजय देवगन की नई फिल्म का एलान, देखें धांसू टीजर

'चौहान' ( Poster )

हैदराबाद: जियो स्टूडियो ने आज, 25 जून को अपने नए प्रोजेक्ट का टाइटल अनाउंस किया है. साथ ही फिल्म कब रिलीज होगी, इसके बारे में भी जानकारी दी है. इस फिल्म में अजय देवगन अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म फिल्ममेकर आनंद एल राय के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन है, जिससे यह एक्शन एंटरटेनर फिल्म सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है. गुरुवार को जियो स्टूडियो ने वीरू देवगन के बर्थ एनिवर्सरी पर इंस्टाग्राम पर अजय देवगन का फर्स्ट लुक वीडियो जारी किया. साथ ही उन्होंने फिल्म के टाइटल का भी एलान किया. मेकर्स ने बताया कि अजय देवगन की आने वाली एक्शन फिल्म का नाम 'चौहान' है. वीडियो शेयर करते हुए मेकर ने कैप्शन में लिखा है, 'चौहान आ रहा है. दिवंगत वीरू देवगन जी की जयंती पर, हम अपने ओजी एक्शन स्टार, अजय देवगन को बड़े पर्दे के लिए बनी एक एक्शन एंटरटेनर में वापस ला रहे हैं. 1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में. धन्यवाद वीरू जी, एक्शन सिनेमा को आपने जो कुछ भी दिया, और उस विरासत के लिए जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है.'