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मुसीबत में अजय देवगन की 'चौहान'?, क्षत्रिय परिषद ने की मेकर्स की निंदा, बोले- राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं

अजय देवगन की 'चौहान ( POSTER )

हैदराबाद: अजय देवगन और नीरज यादव अपनी अगली एक्शन ड्रामा फिल्म चौहान से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म के एलान के साथ इसका टीजर भी रिलीज हुआ था. टीजर को चार दिनों में यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इधर, टीजर में अजय देवगन के डायलॉग 'पठानों से कहना चौहान आ रहा है' ने बवाल मचा दिया है. इस फिल्म का कश्मीर में जमकर विरोध हो रहा है. इस डायलॉग ने कश्मीरियों को आहत किया है और उन्हें पठान कहकर संबोधित किया है. इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी आपत्ति जताई है. वहीं, अब क्षत्रिय परिषद ने चौहान के टीजर पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. उन्होंने पठानों पर कोई बात ना करते हुए, चौहान वंश पर अपनी राय रखी है. क्षत्रिय परिषद ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आधिकारिक बयान जारी कर लिखा है, हम नीरज यादव और अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'चौहान' में मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति के लिए 'चौहान' कुल के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं'. वहीं, आगे लिखा है, 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं है. चौहानों की विरासत राजपूत इतिहास का हिस्सा है, न कि पॉलिटिकल नैरेटिव या बाहरी ताकतों द्वारा खड़े किए गए बनावटी विवादों का. हम वैचारिक मकसद के लिए राजपूत पहचान को हथियार बनाने की हर कोशिश को हर सिरे से खारिज करते हैं'.