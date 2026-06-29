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मुसीबत में अजय देवगन की 'चौहान'?, क्षत्रिय परिषद ने की मेकर्स की निंदा, बोले- राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं

क्षत्रिय परिषद ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान शेयर कर चौहान के मेकर्स से जानिए क्या अपील की है.

Chauhaan Controversy kshatriya parishad
अजय देवगन की 'चौहान (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 12:04 PM IST

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हैदराबाद: अजय देवगन और नीरज यादव अपनी अगली एक्शन ड्रामा फिल्म चौहान से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म के एलान के साथ इसका टीजर भी रिलीज हुआ था. टीजर को चार दिनों में यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इधर, टीजर में अजय देवगन के डायलॉग 'पठानों से कहना चौहान आ रहा है' ने बवाल मचा दिया है. इस फिल्म का कश्मीर में जमकर विरोध हो रहा है. इस डायलॉग ने कश्मीरियों को आहत किया है और उन्हें पठान कहकर संबोधित किया है. इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी आपत्ति जताई है. वहीं, अब क्षत्रिय परिषद ने चौहान के टीजर पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. उन्होंने पठानों पर कोई बात ना करते हुए, चौहान वंश पर अपनी राय रखी है.

क्षत्रिय परिषद ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आधिकारिक बयान जारी कर लिखा है, हम नीरज यादव और अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'चौहान' में मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति के लिए 'चौहान' कुल के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हैं'. वहीं, आगे लिखा है, 'राजपूत इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं है. चौहानों की विरासत राजपूत इतिहास का हिस्सा है, न कि पॉलिटिकल नैरेटिव या बाहरी ताकतों द्वारा खड़े किए गए बनावटी विवादों का. हम वैचारिक मकसद के लिए राजपूत पहचान को हथियार बनाने की हर कोशिश को हर सिरे से खारिज करते हैं'.

परिषद ने अपील करते हुए आगे लिखा है, 'ऐतिहासिक पलों को सांप्रदायिक हिंसा का जरिया नहीं बनाना चाहिए. हम राजनीतिक हस्तियों, फिल्म निर्माताओं और मीडिया संगठनों से अपील करते हैं कि वे भारत के इतिहास के साथ जिम्मेदारी से पेश आएं और ऐतिहासिक जटिलताओं का सम्मान करें, न कि विभाजनकारी राजनीतिक बहस के लिए राजपूत विरासत का इस्तेमाल करें.

क्यों हो रहा बवाल?

बता दें, टीजर में अजय देवगन के डायलॉग 'पठानों से कहना चौहान आ रहा है' से संदर्भ है कि वह कश्मीरियों को पठान कहने की कोशिश कर रहे हैं. इस बाबत फिल्म को लेकर भारी विरोध हो रहा है. फिल्म में पत्थरबाजी की बात हो रही है और फिल्म कश्मीर के बैकग्राउंड पर सेट है. कश्मीर में भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने जिन पेलेट शॉटगन का इस्तेमाल किया, उनसे हजारों लोगों की आंखों में गंभीर चोटें आईं, खासकर 2016 के अशांति वाले दौर में. 'इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी' में 2022 में छपी एक स्टडी में पेलेट गन से आंखों में चोट लगने वाले 777 मरीजों की स्टडी की गई. स्टडी में यह नतीजा निकला कि पेलेट गन, पारंपरिक बैलिस्टिक हथियारों की तुलना में भले ही कम जानलेवा हों, लेकिन इनसे आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचता है.

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