'Chand Mera Dil' Box Office Day 1: 'किल' को पछाड़ 'चांद मेरा दिल' बनी लक्ष्य की हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनर फिल्म, पहले दिन की इतनी कमाई
लक्ष्य और अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. आइए जानें फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 7:43 PM IST
हैदराबाद: लक्ष्य और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'चांद मेरा दिल' आज (22 मई, 2026) बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. करण जौहर की निर्मित और विवेक सोनी की निर्देशित यह फिल्म, बिना ज्यादा प्रचार-प्रसार के ही सिनेमाघरों तक पहुंच गई है. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही है.
अनन्या पांडे और लक्ष्य अभिनीत फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक साधारण शुरुआत की है. मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को छोड़कर यह फिल्म बिना किसी खास प्रतिस्पर्धा के रिलीज हुई है.
'चांद मेरा दिल' को ज्यादातर अच्छे रिव्यू मिले हैं. मेकर्स ने पहले दिन के लिए टिकटों की कीमतें कम रखने का फैसला किया है. इसलिए, शाम 5 बजे से पहले के शो के टिकट 149 रुपये में और शाम 5 बजे के बाद के शो के टिकट 199 रुपये में बेचे गए. टिकटों की यह सस्ती कीमत यकीनन फिल्म को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद करेगी.
'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब 3-4 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. स्टार कास्ट और रिलीज से पहले की चर्चा को देखते हुए, यह एक ठीक-ठाक रकम होगी. हालांकि, अगर रात के शो में दर्शकों की संख्या ज्यादा रहती है, तो कलेक्शन इससे भी ज्यादा हो सकता है
सैकनिल्क के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' फिलहाल पूरे देश में 22 मई शाम 7 बजे तक 3,921 शो लगभग 1.84 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ताजा शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 2.17 करोड़ रुपये है. फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं और पूरी जानकारी मिलने पर इनमें थोड़ा-बहुत बदलाव हो सकता है.
'चांद मेरा दिल' के मेकर्स ने अभी तक फिल्म के बजट का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. ऐसे में, लगभग 4 करोड़ रुपये की ओपनिंग निश्चित रूप से काफी अच्छी मानी जाएगी. हालांकि, अच्छी कमाई करने के लिए फिल्म को वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल दिखाने की जरूरत होगी.
'चांद मेरा दिल' ने 'किल' को पछाड़ा
लक्ष्य-अनन्या की 'चांद मेरा दिल' ने 2024 में रिलीज हुई किल को पीछे छोड़ दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किल ने पहले 1.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' लक्ष्य की हाईएस्ट ग्रॉसिग ओपनर फिल्म बन गई है.
बॉक्स-ऑफिस टारगेट
'चांद मेरा दिल' के बॉक्स-ऑफिस टारगेट के बारे में बात करते हुए ट्रेड एनालिस्ट रोहित जायसवाल के मुताबिक, बॉक्स-ऑफिस पर एक 'क्लीन हिट' बनने के लिए फिल्म को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी. 'फ्लॉप' का टैग लगने से बचने के लिए, इसे 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की 'नेट' कमाई करनी होगी.'